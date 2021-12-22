Самарца осудили за обман недобросовестных продавцов елок

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в покушении на мошенничество, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В декабре 2020 г. мужчина получил от индивидуального предпринимателя 308 тыс. руб. и пообещал передать их сотрудникам администрации Кировского района в качестве взятки за размещение точек продажи елок без разрешительных документов.

Следствие посчитало, что обвиняемый не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства.

В итоге суд назначил самарцу штраф 250 тыс. рублей.