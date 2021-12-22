Энергетики Самарской области получили поздравления и награды

В среду, 22 декабря, в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня энергетика.
"От имени губернатора и правительства Самарской области поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашего труда зависит социальное самочувствие всей промышленной, социальной инфраструктуры, безопасность нашей губернии, ваша работа одинаково важна как для промышленных гигантов, так и для каждого отдельного человека", — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, обращаясь к представителям отрасли.
В 2021 году энергосистеме Самарской области исполняется 89 лет. В настоящее время она включает в себя сеть крупных электростанций, линий электропередачи и гидроэлектростанцию — Жигулевскую ГЭС. Объекты генерации Самарской области имеют установленную мощность — 5,8 Гигаватт. Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории региона — 86 тыс. км.
В Самарской области особое внимание уделяется как поддержанию надежного функционирования углеродной энергетики, использующей для выработки тепловой и электрической энергии традиционный источник — природный газ, так и развитию нетрадиционной, "зеленой" энергетики, использующей в качестве источников энергию солнца и ветра.
В настоящее время правительство РФ разрабатывает план по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу с использованием низкоуглеродной энергетики, поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля, развитию альтернативной энергетики.
"Сегодня в Самарской области более 43% электрической энергии производится на основе возобновляемых источников — воды и солнца. В будущем году мы приступаем к реализации нового проекта в сфере зеленой энергетики — строительству сети ветроэлектростанций с общей мощностью 236,6 МВт. В этот проект будет вложено порядка 30 млрд руб. частных инвестиций", — акцентировал внимание на перспективных задачах отрасли первый вице-губернатор.
В новом году продолжатся модернизация существующих мощностей, развитие сетевой инфраструктуры.
"Мы решаем общие задачи по развитию региона, вместе строим будущее Самарской области, в которой жить нашим детям, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — В этом году вы надежно обеспечивали регион энергией и в лютые морозы, и в самые жаркие дни. Благодарю вас за ваш напряженный, ответственный труд и желаю вам здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей работе на благо региона!"
В завершение собрания председатель областного правительства вручил энергетикам награды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.