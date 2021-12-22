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Энергетики Самарской области получили поздравления и награды

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 декабря, в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня энергетика.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"От имени губернатора и правительства Самарской области поздравляю вас с профессиональным праздником! От вашего труда зависит социальное самочувствие всей промышленной, социальной инфраструктуры, безопасность нашей губернии, ваша работа одинаково важна как для промышленных гигантов, так и для каждого отдельного человека", — отметил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, обращаясь к представителям отрасли.

В 2021 году энергосистеме Самарской области исполняется 89 лет. В настоящее время она включает в себя сеть крупных электростанций, линий электропередачи и гидроэлектростанцию — Жигулевскую ГЭС. Объекты генерации Самарской области имеют установленную мощность — 5,8 Гигаватт. Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории региона — 86 тыс. км.

В Самарской области особое внимание уделяется как поддержанию надежного функционирования углеродной энергетики, использующей для выработки тепловой и электрической энергии традиционный источник — природный газ, так и развитию нетрадиционной, "зеленой" энергетики, использующей в качестве источников энергию солнца и ветра.

В настоящее время правительство РФ разрабатывает план по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу с использованием низкоуглеродной энергетики, поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля, развитию альтернативной энергетики.

"Сегодня в Самарской области более 43% электрической энергии производится на основе возобновляемых источников — воды и солнца. В будущем году мы приступаем к реализации нового проекта в сфере зеленой энергетики — строительству сети ветроэлектростанций с общей мощностью 236,6 МВт. В этот проект будет вложено порядка 30 млрд руб. частных инвестиций", — акцентировал внимание на перспективных задачах отрасли первый вице-губернатор.

В новом году продолжатся модернизация существующих мощностей, развитие сетевой инфраструктуры.
"Мы решаем общие задачи по развитию региона, вместе строим будущее Самарской области, в которой жить нашим детям, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — В этом году вы надежно обеспечивали регион энергией и в лютые морозы, и в самые жаркие дни. Благодарю вас за ваш напряженный, ответственный труд и желаю вам здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей работе на благо региона!"

В завершение собрания председатель областного правительства вручил энергетикам награды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Гид потребителя

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