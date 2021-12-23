Армен Бенян: "Наша задача — работать на опережение"

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на систему охраны здоровья жителей: катализатором каких процессов стала новая инфекция, какие уроки преподала и как минздрав реагирует на ее вызовы.

- Как повлияла эпидемия COVID-19 на систему здравоохранения Самарской области?

- Эпидемия придала ускорение тем процессам, которые уже шли в системе здравоохранения. Например, информатизации и цифровизации. Когда мы входили в пандемию, шел только первый год федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".

Взять тот же учет количества свободных коек, который для нас стал архиважным вопросом. Раньше мы заполняли вручную форму № 7, сдавали ее в приемные отделения, они передавали в министерство… Сейчас эти данные загружаются в единую информационную медицинскую систему региона. Мы каждый день по несколько раз их выверяем, чтобы знать — как правильно выстраивать маршрутизацию скорой помощи.

Раньше все больницы работали по звонку между начмедами, а сейчас возникла необходимость создания координационных центров. Так, у нас есть отдельный региональный координационный центр помощи амбулаторным пациентам, работающий на базе самарской поликлиники № 15. Медработники постоянно, в режиме онлайн, видят всех амбулаторных пациентов с COVID-19. Они же проводят проверку качества их лечения путем обзвона, в том числе роботизированного.

На базе областного кардиодиспансера мы создали региональный центр управления сердечно-сосудистыми рисками, где круглосуточно дежурит врач, который проводит телемедицинские консультации, читает кардиограммы, поступающие со всех ЦРБ. Фактически центр представляет собой систему поддержки и принятия решений для пациентов и врачей, которые работают на периферии.

Телемедицина в регионе на фоне пандемии бурно развивается. Если за прошлый год у нас было проведено около 900 телемедицинских консультаций "врач-пациент", то в этом году уже порядка 40 тысяч.

Мы увидели, что многие заболевания не требуют госпитализации и, при условии, правильного наблюдения, их можно лечить амбулаторно.

Мы даже делали пилотный проект совместно с Почтой России, когда почтальоны ходили с планшетами к больному, и врач дистанционно их консультировал, уточнял артериальное давление, уровень глюкозы в крови, сатурация и т. п. И на основании этого уже врач может сделать вывод — нужно ли выезжать к пациенту или его госпитализировать.

Профессор Александр Билев: "Нужно любой ценой привить 90-95% населения" За два года пандемии и борьбы человечества с новой коронавирусной инфекцией получен парадоксальный результат. С одной стороны, грандиозный скачок науки: меньше чем за год ученые сделали, испытали и запустили в производство два новых вида вакцин, мРНК и аденовирусные. С другой - рост недоверия к официальным данным об инфекции. О том, на каких ошибках стоит учиться, когда, наконец, удастся достичь коллективного иммунитета и надо ли менять стратегию борьбы с коронавирусом, - в интервью проректора по клинической работе медицинского университета "Реавиз", доктора медицинских наук, профессора, врача-эпидемиолога Александра Билева.

- В новых условиях, очевидно, изменились требования к материальной базе медучреждений?

- Безусловно. В короткие сроки мы обновили весь парк реанимационного оборудования. Закуплены аппараты ИВЛ различного класса — начиная от неинвазивной вентиляции до ИВЛ экспертного уровня, мониторы слежения — у всех тяжелых пациентов на них отслеживаются жизненно важные параметры.

Во всех учреждениях были созданы палаты интенсивной терапии, в том числе и там, где раньше не было отделений реанимации. На это было направлено более 1 млрд рублей. Теперь область обеспечена реанимационным оборудованием на много лет вперед.

По-иному мы взглянули на службу скорой медицинской помощи. У нас оказалось большое количество амбулаторных пациентов, требующих периодического осмотра, процедур, которые нельзя сделать дома — например, компьютерная томография и обследования специалистов в стационарах. Поэтому в регионе была создана служба доставки пациентов — это нечто среднее между службой скорой помощи и неотложки, которая работала на базе поликлиник.

Мы начали с тех машин, которые были на станции СМП, плюс дополнительно было выделено более 42 млн рублей на закупку 30 автомобилей Lada Largus, оборудованных для транспортировки пациента из дома в медучреждения на обследования. За два месяца по новой схеме мы обслужили порядка 9 тысяч человек.

- Были ли еще новации в моделях оказания медпомощи?

- Самое сложное направление работы — поликлиника, потому что здесь происходит первый контакт с пациентом и нам очень важно определить есть ли у него новая коронавирусная инфекция. Согласно традиционной модели, сначала выполняется ПЦР-тестирование и в зависимости от результата назначается лекарственная терапия.

Мы решили сработать на опережение этой ситуации и всем пациентам, находящимся на дому, сразу стали делать новый ИХА-тест, который позволяет получить результат в течение 15 минут. Если он положительный, то пациент обеспечивается лекарствами по схемам для лечения COVID-19. На закупки этих препаратов выделяются федеральные средства. Если тест отрицательный и нет юридических оснований выдавать лекарства, но при этом человек болеет, то для таких пациентов мы закупаем препараты за счет регионального бюджета и обеспечиваем ими больного в первый день контакта по универсальной схеме для ОРВИ и COVID-19.

Далее зависит от ситуации — если ПЦР-тест положительный, то он переходит в группу "COVID-19", при отрицательном — лечится по схеме для ОРВИ. Это принципиально новая модель, которая была внедрена в течение последнего месяца.

- Что нового в работе скорой помощи?

- Статистика показывает, что 30-35% вызовов скорой могут быть переданы в поликлиники. Но, в силу привычки и большой загруженности поликлиник, вызовы перенаправлялись на скорую. И то количество бригад, которое мы постоянно увеличивали, испытывало большие нагрузки. Надо учитывать, что работа с инфекционными пациентами требует в 2-2,5 раза больше времени на каждый вызов.

Мы пошли на то, чтобы максимально раздробить инфекционные бригады — сделать их по одному человеку. Если нужна простая транспортировка пациента, то с ним может поехать и медсестра — это касается службы при поликлиниках, того симбиоза скорой и неотложки, о котором я говорил.

И еще важный момент: сейчас все четыре станции в области заработали на едином информационном ресурсе — все видят всех. Если в Новокуйбышевске, который обслуживается областной станцией СМП, нет свободных машин, а в Куйбышевском районе, который обслуживается городской станцией, они есть, то вызов перенаправляется.

Эти мероприятия позволяют выровнять ситуацию.

- Какой объем средств поступил в Самарскую область на борьбу с COVID-19?

- В прошлом году поступило 1,7 млрд рублей — на оборудование и подготовку больниц. Определенная сумма была выделена на лекарства. В этом году из федерального бюджета мы получали только деньги на лекарственное обеспечение.

Дмитрий Азаров и замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев проверили медучреждения Сызрани В среду, 3 ноября, в Самарской области работает группа специалистов Минздрава РФ во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они посетили медицинские учреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь по борьбе с распространением коронавируса.

При этом в 2021 году мы получили 2,5 млрд рублей на программу модернизации первичного звена: на строительство поликлиник, оснащение их оборудованием — 881 единица уже закуплена, и на закупку 111 автомобилей.

Начали строить поликлинику в микрорайоне "Волгарь" и лечебно-диагностический корпус Нефтегорской ЦРБ. Вводятся в эксплуатацию 26 объектов медико-санитарной помощи: 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики и 4 врачебные амбулатории.

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" выделено 6,858 млрд рублей, в том числе 994,1 млн рублей из федерального бюджета, 661,9 млн рублей из областного и 5,2 млрд — средства ТФОМС.

Из регионального бюджета преимущественно мы получали деньги на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Помимо этого, область профинансировала и принципиально новые мероприятия: в этом году мы начали обеспечивать паллиативных детей лечебным питанием — выделено 9 млн рублей, для стомированных пациентов выделено 18 млн рублей. Начиная со следующего года дети и беременные с сахарным диабетом будут получать средства непрерывного мониторинга глюкозы — на это выделен 131 млн рублей.

Более 4 млрд рублей было выплачено медицинским работникам в целях доведения показателей заработной платы до уровня, установленного указом президента РФ.

- Победим ли мы коронавирус в наступающем году?

- Мы в очередной раз убедились, что пандемия имеет циклический характер и волнообразное течение. Каждая следующая волна была более серьезной, чем предыдущая. И только комплекс мероприятий позволяет бороться с эпидемией. В этот год мы вошли на пике заболеваемости, которая к маю достигла минимальных значений. Но тут же появился новый штамм вируса, который дал новую волну.

К сожалению, изменение качеств вируса пока происходит только в худшую для нас сторону. И каждый раз нам приходится привлекать все большие и большие ресурсы.

Если год назад максимальное количество развернутых коек у нас достигало 5,5 тысячи, то в этом — 8,5 тысяч. На амбулаторном этапе в прошлом году максимально находилось 10-12 тысяч человек, в этом году — до 35 тысяч.

Уроки пандемии таковы: инфекцию нельзя недооценивать и всегда нужно иметь запас ресурсов. А это сложная задача — несмотря на то, что только в этом году мы построили два корпуса по 100 коек, нам пришлось развернуть дополнительно инфекционные госпитали в 12 больницах, которые в прошлом году не вовлекались в эту систему.

Сейчас мы продолжаем строить: заканчивается строительство инфекционного корпуса в Сызрани, на год раньше начато строительство нового здания детской инфекционной больницы в Самаре.

- Почему на фоне вакцинации идет рост заболеваемости?

- Без вакцинации этот рост был бы в 10 раз больше. Мы столкнулись с новым — более заразным штаммом, и только вакцинация позволила сдерживать эту волну и сделать ее более-менее управляемой.

Да, после вакцинации люди болеют, но заболеваемость всего 3,5%, то есть у 96,5% заболевание не развивается. И это цифры настоящие, живые, аргументирующие.

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- Насколько охотно вакцинируется население в Самарской области?



- Темпы вакцинации волнообразны и совпадают с пиками заболеваемости. Когда население видит, что становится тяжело, то понимает, что нужно защититься и наоборот. Мы заметили четкую корреляцию — как только снижается темп вакцинации, через три недели идет рост заболеваемости. Если количество привитых растет, то мы видим снижение заболеваемости — также через три недели.

У нас есть план — 80% взрослого населения или 2 млн 35 тысяч человек. От этого плана мы исполнили 80%. а 20 декабря в области вакцинировано более 1 млн 613 тысяч человек (80% от числа подлежащих, 51,1% от численности населения), повторную вакцинацию прошли более 213 тысяч человек. Наш регион занимает восьмое место в стране по доле вакцинированного населения.

- Насколько остро стоит кадровый вопрос в медицинских учреждениях?

- За период пандемии мы понесли потери — люди заболевали, уходили на пенсию, были и безвозвратные потери, к сожалению. В первичном звене у нас наблюдается некоторый дефицит педиатров. Что касается врачей и медсестер в стационарах, то здесь обеспеченность у нас хорошая.

Наша основная задача — сделать профессию привлекательной, безопасной и устойчивой в социальном плане. Приток кадров в систему в первую очередь идет из образовательных учреждений — у нас два крупных вуза, четыре медицинских колледжа. Главные врачи поликлиник работают в школах с учениками 10-11 классов, выступают с презентациями своих учреждений, чтобы профессионально ориентировать выпускников.

Что касается зарплат, дорожная карта у нас выполняется, несмотря на все сложности с пандемией. Средняя зарплата у врача около 67 тысяч рублей, у медсестры — 36 тысяч.

У нас много мер соцподдержки и некоторые из них инициированы в этом году. Средства, предоставляемые в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", были проиндексированы в 1,5 раза. Специалистам, которые едут в районы, выплачиваются подъемные деньги. Сельские студенты медвузов получают стипендии. Из инициатив — по решению губернатора проводится компенсация ипотечного кредитования и увеличение подъемных выплат почти в два раза.

- Какие заболевания сейчас являются основной причиной смертности?

- COVID-19 изменил картину — если говорить о приросте смертности относительно базовых цифр 2019 года, то 84% прироста смертности — это само заболевание, осложнения или его отдаленные последствия. И только 16% в структуре прироста приходятся на долю иных заболеваний и состояний.

Если же говорить о структуре смертности в целом, то здесь традиционно лидируют сердечно-сосудистые заболевания, онкология, внешние факторы, болезни органов нервной системы и органов пищеварения.

- Какие планы вы строите на будущий год?

- Наша главная цель — поддержание, а также увеличение доступности и качества оказания медицинской помощи. Она направлена на сохранение и увеличение продолжительности жизни наших граждан.

Будем достигать ее путём решения многих задач. Первая — это продолжение борьбы с COVID-19, причем борьбы на опережение — предвидеть и не дать разгореться очередной волне эпидемии. Эта задача тоже делится на составляющие: широкий охват вакцинацией и ревакцинацией, своевременное обеспечение лекарственными препаратами и все, что касается противоэпидемических профилактических мер.

Далее большой задачей является работа системы в реализации нацпроекта — в нем восемь федеральных проектов и одна программа модернизации. Закупается новое оборудование, привлекаются кадры, производится цифровизация здравоохранения.

Отдельной задачей стоит просветительская функция. Мы много разговариваем с нашим населением через примеры и статистику.