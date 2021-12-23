Житель Самарской области, избивший до смерти знакомого, отправится в колонию

В Самарской области суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Ночью 12 июня 2021 г. житель Приволжского района выпивал со знакомым у него дома на ул. Пролетарской в с. Обшаровка. В какой-то момент мужчины поссорились и начали оскорблять друг друга. В итоге ныне осужденный избил приятеля и ушел. Пострадавший скончался на месте от множественных закрытых переломов.

Во время следствия подозреваемый полностью признал вину. Суд назначил ему четыре года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.