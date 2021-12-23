Стали известны подробности поиска погибших на Самарке рыбаков

В четверг, 23 декабря, в 10:30 водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения начали поиски погибших на акватории реки Самары в затоне Гусиха. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.
Напомним, днем ранее пропали четверо мужчин, уйдя на рыбалку в затон Гусиха, что около пос. Чкалова в Самаре.
В 200 м от берега на льду спасатели обнаружили вещи пропавших. Толщина льда в этом месте была 2-4 см, что небезопасно для людей. На поверхности льда проступала вода.
"Троих утонувших водолазы подняли с глубины четырех метров. Четвертый находился в 15 м от остальных. В 15:30 поисковые работы были закончены", - пояснили в ПСС.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на льду.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.