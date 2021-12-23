Стали известны подробности поиска погибших на Самарке рыбаков

В четверг, 23 декабря, в 10:30 водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения начали поиски погибших на акватории реки Самары в затоне Гусиха. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Напомним, днем ранее пропали четверо мужчин, уйдя на рыбалку в затон Гусиха, что около пос. Чкалова в Самаре.

В 200 м от берега на льду спасатели обнаружили вещи пропавших. Толщина льда в этом месте была 2-4 см, что небезопасно для людей. На поверхности льда проступала вода.

"Троих утонувших водолазы подняли с глубины четырех метров. Четвертый находился в 15 м от остальных. В 15:30 поисковые работы были закончены", - пояснили в ПСС.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на льду.