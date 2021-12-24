На первом сборе "Крылья Советов" сыграют три матча

Первый учебно-тренировочный сбор в новом году "Крылья Советов" проведут с 11 по 24 января в Турции.
В рамках сбора запланированы три контрольных матча. "Крылья" откроют игровую программу сбора 18 января. Первым соперником станет венгерский клуб "Szeged".
Следующая игра пройдет 22 января со словенским "Celje". В заключительный день сбора запланирован матч с командой "Radnik" из сербского города Сурдулица.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?