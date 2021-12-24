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Футбол Спорт

Появилось расписание первых матчей "Крыльев Советов" после зимнего перерыва

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пресс-служба ФК "Крылья Советов" опубликовала расписание матчей клуба Тинькофф РПЛ с 19 по 21-й туры. Игры пройдут после зимнего перерыва.

19-й тур. 27 февраля, воскресенье

  • 15:00 Ростов – Крылья Советов

20-й тур. 6 марта, воскресенье

  • 15:00 Крылья Советов – Арсенал

21-й тур. 13 марта, воскресенье

  • 17:30 Крылья Советов – Зенит

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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