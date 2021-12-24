Появилось расписание первых матчей "Крыльев Советов" после зимнего перерыва

Пресс-служба ФК "Крылья Советов" опубликовала расписание матчей клуба Тинькофф РПЛ с 19 по 21-й туры. Игры пройдут после зимнего перерыва.
19-й тур. 27 февраля, воскресенье
- 15:00 Ростов – Крылья Советов
20-й тур. 6 марта, воскресенье
- 15:00 Крылья Советов – Арсенал
21-й тур. 13 марта, воскресенье
- 17:30 Крылья Советов – Зенит
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?