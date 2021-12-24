Мужчина получил условный срок за ложное сообщение о теракте в Самарской области

Кинельский районный суд вынес приговор 35-летнему Арману Мухамбетову за ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В апреле 2021 г. мужчина позвонил в экстренную службу "112" и сообщил о готовящихся взрывах в здании администрации и школы с. Чубовка. В результате никаких взрывных устройств там не обнаружили.

Личность звонившего установили и Мухамбетова задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте").

Кинельский райсуд признал Мухамбетова виновным и приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно.