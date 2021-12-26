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СМИ: Иван Сергеев может уйти из "Крыльев" в "Зенит" или "Локомотив" СМИ: полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев подписал контракт со "Спартаком" Появилось расписание первых матчей "Крыльев Советов" после зимнего перерыва На первом сборе "Крылья Советов" сыграют три матча "Крылья Советов" получили запрос от "Локомотива" по трансферу Ивана Сергеева

Футбол Спорт

СМИ: Иван Сергеев может уйти из "Крыльев" в "Зенит" или "Локомотив"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшее время определится со своим новым клубом. Сейчас обсуждаются варианты продолжения карьеры. На него претендуют "Зенит" и "Локомотив", пишет metaratings.ru.

Иван Сергеев перешел в "Крылья Советов" летом в 2020 году из "Торпедо". В нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

1 ноября Сергеев был вызван в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии, но пока не дебютировал за национальную команду.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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