СМИ: Иван Сергеев может уйти из "Крыльев" в "Зенит" или "Локомотив"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшее время определится со своим новым клубом. Сейчас обсуждаются варианты продолжения карьеры. На него претендуют "Зенит" и "Локомотив", пишет metaratings.ru.
Иван Сергеев перешел в "Крылья Советов" летом в 2020 году из "Торпедо". В нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
1 ноября Сергеев был вызван в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии, но пока не дебютировал за национальную команду.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?