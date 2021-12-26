СМИ: Иван Сергеев может уйти из "Крыльев" в "Зенит" или "Локомотив"

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшее время определится со своим новым клубом. Сейчас обсуждаются варианты продолжения карьеры. На него претендуют "Зенит" и "Локомотив", пишет metaratings.ru.

Иван Сергеев перешел в "Крылья Советов" летом в 2020 году из "Торпедо". В нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

1 ноября Сергеев был вызван в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии, но пока не дебютировал за национальную команду.