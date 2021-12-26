СМИ: "Реал" не планировал трансфер воспитанника "Крыльев" Арсена Захаряна

В ряде СМИ появилась информация, что "Реал" сделал воспитаннику "Крыльев Советов" Арсену Захаряну предложение о трансфере: мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года.

Однако, как пишет sport-express.ru, в "Динамо" и к представителям полузащитника Арсена Захаряна никто из "Реала" по поводу перехода футболиста не обращался.

Опция выкупа 18-летнего российского футболиста следующим летом составляет 15 миллионов евро, а не 20.

В текущем сезоне Захарян провел 18 матчей за "Динамо", забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 млн евро.