СМИ: "Реал" не планировал трансфер воспитанника "Крыльев" Арсена Захаряна

В ряде СМИ появилась информация, что "Реал" сделал воспитаннику "Крыльев Советов" Арсену Захаряну предложение о трансфере: мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года.
Однако, как пишет sport-express.ru, в "Динамо" и к представителям полузащитника Арсена Захаряна никто из "Реала" по поводу перехода футболиста не обращался.
Опция выкупа 18-летнего российского футболиста следующим летом составляет 15 миллионов евро, а не 20.
В текущем сезоне Захарян провел 18 матчей за "Динамо", забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 млн евро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?