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СМИ: "Реал" не планировал трансфер воспитанника "Крыльев" Арсена Захаряна СМИ: Иван Сергеев может уйти из "Крыльев" в "Зенит" или "Локомотив" СМИ: полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев подписал контракт со "Спартаком" Появилось расписание первых матчей "Крыльев Советов" после зимнего перерыва На первом сборе "Крылья Советов" сыграют три матча

Футбол Спорт

СМИ: "Реал" не планировал трансфер воспитанника "Крыльев" Арсена Захаряна

МОСКВА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ряде СМИ появилась информация, что "Реал" сделал воспитаннику "Крыльев Советов" Арсену Захаряну предложение о трансфере: мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года.

Однако, как пишет sport-express.ru, в "Динамо" и к представителям полузащитника Арсена Захаряна никто из "Реала" по поводу перехода футболиста не обращался.

Опция выкупа 18-летнего российского футболиста следующим летом составляет 15 миллионов евро, а не 20.

В текущем сезоне Захарян провел 18 матчей за "Динамо", забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 млн евро.

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