На заседании попечительского совета Самарского академического театра оперы и балета Александр Хинштейн предложил построить общежитие для работников театра.
Как рассказал генеральный директор САТОБ Сергей Филиппов, ежегодно на аренду жилья для иногородних сотрудников уходят значительные суммы. Именно поэтому необходимо проработать вопрос о покупке служебного жилья в целях последующего предоставления во временное пользование сотрудникам театра (работающим по срочным трудовым договорам и не имеющим своего жилья в Самаре).
Депутат Госдумы РФ от Самарской области, член Попечительского совета САТОБ Александр Хинштейн предложил вести переговоры, в первую очередь, с бизнесом. Решением проблемы, по убеждению парламентария, может стать строительство общежития специально для творческих работников театра с привлечением внебюджетных средств. В свою очередь, депутат готов поддержать переговоры руководства театра с бизнесом по этому вопросу.
По итогам обсуждения приняли решение подготовить официальный запрос от Попечительского совета театра в адрес крупного бизнеса и строительных организаций Самарской области с просьбой рассмотреть варианты предоставления жилых квартир для нужд театра.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!