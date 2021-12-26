На заседании попечительского совета Самарского академического театра оперы и балета Александр Хинштейн предложил построить общежитие для работников театра.

Как рассказал генеральный директор САТОБ Сергей Филиппов, ежегодно на аренду жилья для иногородних сотрудников уходят значительные суммы. Именно поэтому необходимо проработать вопрос о покупке служебного жилья в целях последующего предоставления во временное пользование сотрудникам театра (работающим по срочным трудовым договорам и не имеющим своего жилья в Самаре).

Депутат Госдумы РФ от Самарской области, член Попечительского совета САТОБ Александр Хинштейн предложил вести переговоры, в первую очередь, с бизнесом. Решением проблемы, по убеждению парламентария, может стать строительство общежития специально для творческих работников театра с привлечением внебюджетных средств. В свою очередь, депутат готов поддержать переговоры руководства театра с бизнесом по этому вопросу.

По итогам обсуждения приняли решение подготовить официальный запрос от Попечительского совета театра в адрес крупного бизнеса и строительных организаций Самарской области с просьбой рассмотреть варианты предоставления жилых квартир для нужд театра.