31 декабря эксклюзивным телевизионным событием станет трансляция "Кремлевской елки" на канале "Карусель"

В этом году традиционное новогоднее представление на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет без зрителей в зале: ограничения связаны с заботой о здоровье маленьких посетителей главного детского праздника страны. Но при этом впервые на премьеру свежего новогоднего шоу "Кремлевской елки" приглашены сразу все дети России: они смогут увидеть красочное зрелище одновременно со всеми мальчиками, девочками, их родными, друзьями и близкими — благодаря трансляции из Кремля на телеканале "Карусель".
В основе сюжета "Волшебной сказки Стеклодува" лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов — и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания!
Главные герои музыкальной постановки — дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра "Домисолька" и театральных студий Москвы. В представлении задействовано более ста актеров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призеры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко и трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.
Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, классиком музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачевым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым. Режиссер-постановщик представления — Алексей Малыхин, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Нежный.
"Теперь благодаря телевидению "Кремлевская елка" приходит в каждый дом! Стать ее очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами. Нас ждет новая сказка, в которой часть персонажей нам всем хорошо знакома, а с другими нам предстоит встретиться впервые. И если вы, будучи ребенком, когда-то мечтали попасть на "Кремлевскую елку", то в этот раз у вас есть уникальная возможность вернуться в детство и побывать в Государственном Кремлевском дворце", — комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала "Карусель".
"Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мешают нам пригласить десятки тысяч маленьких зрителей в Государственный Кремлевский дворец на главный новогодний праздник — "Кремлевскую елку". Но мы прикладываем максимум усилий, чтобы сохранить традицию проведения новогодних елочных представлений в Кремлевском дворце. И в этом году мы вновь ставим волшебный спектакль, который благодаря телевизионной трансляции смогут увидеть в последний вечер уходящего 2021 года жители всей России, а через некоторое время — интернет-трансляцию представления — люди во всем мире. Мы призываем всех не терять надежды на лучшее, верить в чудо и волшебство Нового года и надеемся, что уже в следующем году любимая всеми "Кремлевская елка" снова закружит в веселом хороводе девчонок и мальчишек из разных уголков нашей большой страны", — добавил генеральный директор-художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Петр Шаболтай.
"Перед Новым годом всегда хочется чуда. И наша сказка как раз об этом: о чудесах и удивительных приключениях, которые случаются в канун праздника. Современные декорации, уникальные костюмы и спецэффекты делают представление ярким и красочным. Каждый зритель почувствует магию новогодней сказки", — комментирует главный редактор канала "Карусель" Татьяна Цыварева.
"Увидеть представление главной "Кремлевской елки" страны — мечта многих. Организаторы совместно с телеканалом "Карусель" сделали все возможное, чтобы как можно большее количество семей с детьми прикоснулось к новогоднему волшебству и увидело настоящую сказку. Уверен, музыкальный спектакль не оставит никого равнодушным", — отметил Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов.
С 1963 года Кремлевская елка в Государственном Кремлевском дворце является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун Нового года, и сейчас благодаря телевизионной трансляции на "Кремлевской елке" смогут побывать все желающие. Традиционное мероприятие организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.
Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) на сайте канала "Карусель" появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.
Включайте телеканал "Карусель" и смотрите "Кремлевскую елку" 31 декабря!
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!