31 декабря эксклюзивным телевизионным событием станет трансляция "Кремлевской елки" на канале "Карусель"

В этом году традиционное новогоднее представление на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет без зрителей в зале: ограничения связаны с заботой о здоровье маленьких посетителей главного детского праздника страны. Но при этом впервые на премьеру свежего новогоднего шоу "Кремлевской елки" приглашены сразу все дети России: они смогут увидеть красочное зрелище одновременно со всеми мальчиками, девочками, их родными, друзьями и близкими — благодаря трансляции из Кремля на телеканале "Карусель".

В основе сюжета "Волшебной сказки Стеклодува" лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создает стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, теплых слов — и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания!

Главные герои музыкальной постановки — дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра "Домисолька" и театральных студий Москвы. В представлении задействовано более ста актеров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призеры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглеров Тесленко и трехкратные золотые призеры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, классиком музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачевым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым. Режиссер-постановщик представления — Алексей Малыхин, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Нежный.

"Теперь благодаря телевидению "Кремлевская елка" приходит в каждый дом! Стать ее очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами. Нас ждет новая сказка, в которой часть персонажей нам всем хорошо знакома, а с другими нам предстоит встретиться впервые. И если вы, будучи ребенком, когда-то мечтали попасть на "Кремлевскую елку", то в этот раз у вас есть уникальная возможность вернуться в детство и побывать в Государственном Кремлевском дворце", — комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала "Карусель".

"Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мешают нам пригласить десятки тысяч маленьких зрителей в Государственный Кремлевский дворец на главный новогодний праздник — "Кремлевскую елку". Но мы прикладываем максимум усилий, чтобы сохранить традицию проведения новогодних елочных представлений в Кремлевском дворце. И в этом году мы вновь ставим волшебный спектакль, который благодаря телевизионной трансляции смогут увидеть в последний вечер уходящего 2021 года жители всей России, а через некоторое время — интернет-трансляцию представления — люди во всем мире. Мы призываем всех не терять надежды на лучшее, верить в чудо и волшебство Нового года и надеемся, что уже в следующем году любимая всеми "Кремлевская елка" снова закружит в веселом хороводе девчонок и мальчишек из разных уголков нашей большой страны", — добавил генеральный директор-художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Петр Шаболтай.

"Перед Новым годом всегда хочется чуда. И наша сказка как раз об этом: о чудесах и удивительных приключениях, которые случаются в канун праздника. Современные декорации, уникальные костюмы и спецэффекты делают представление ярким и красочным. Каждый зритель почувствует магию новогодней сказки", — комментирует главный редактор канала "Карусель" Татьяна Цыварева.

"Увидеть представление главной "Кремлевской елки" страны — мечта многих. Организаторы совместно с телеканалом "Карусель" сделали все возможное, чтобы как можно большее количество семей с детьми прикоснулось к новогоднему волшебству и увидело настоящую сказку. Уверен, музыкальный спектакль не оставит никого равнодушным", — отметил Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации профсоюзов.

С 1963 года Кремлевская елка в Государственном Кремлевском дворце является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун Нового года, и сейчас благодаря телевизионной трансляции на "Кремлевской елке" смогут побывать все желающие. Традиционное мероприятие организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) на сайте канала "Карусель" появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

Включайте телеканал "Карусель" и смотрите "Кремлевскую елку" 31 декабря!