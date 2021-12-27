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Финансы Экономика и бизнес

"Интерлизинг" победил в двух номинациях национальной премии "Лизинговая сделка года 2021"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Интерлизинг" одержала победу в двух номинациях национальной премии "Лизинговая сделка года 2021": "Сделка года в сегменте лизинга строительного оборудования" и "Сделка года в сегменте лизинга нефтегазового оборудования".

Фото: pexels.com

Торжественная церемония награждения состоялась 23 декабря в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступила Федерация лизинга. В церемонии награждения приняли участие региональный директор "Интерлизинга" по ЦФО Елена Банникова и региональный директор по СЗФО Руслан Моллаев.

В прошлом году "Интерлизинг" поставил уникальное аварийно-спасательное оборудование для ликвидации аварий на нефтегазовых месторождениях, расположенных на территории Арктической зоны. Компания заключила сделку возвратного лизинга на специализированное оборудование, произведенное в России.

А в феврале 2021 г. "Интерлизинг" поставил установки по бурению строительных скважин Bauer BG36 для добывающих проектов на месторождении "Удоканская медь", профинансировал и обеспечил поставку оборудования в поселок Новая Чара Забайкальского края.

Национальная премия "Лизинговая сделка года" — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году "Федерацией лизинга" при поддержке ведущих лизинговых компаний, отраслевых профессиональных ассоциаций и независимых аналитических структур. Ежегодно федеральные и региональные игроки рынка представляют на суд профессионального сообщества десятки самых ярких лизинговых сделок, демонстрирующих высокую квалификацию, профессионализм и социальную ответственность их участников.

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