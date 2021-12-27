Банк "Открытие" одним из первых начал выдать кредиты начинающим предпринимателям по программе правительства Москвы

Банк "Открытие" присоединился к программе правительства Москвы по льготному кредитованию начинающих предпринимателей. Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей на срок до трех лет при полном покрытии обязательств заемщика столичным правительством.
Для получения кредита начинающим предпринимателям необходимо обратиться в "Открытие", и в случае положительного решения банк предоставит средства. Сейчас такой кредит предоставляется по льготной ставке 12,5% годовых на первые 12 месяцев. Стоимость кредита в рамках программы рассчитывается на основе ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на четыре процентных пункта. По истечении 12 месяцев устанавливается коммерческая ставка банка.
Кредит в рамках программы может получить субъект МСП — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — зарегистрированный как налогоплательщик на территории Москвы. При этом с момента регистрации бизнеса до выдачи кредита должно пройти не более 12 месяцев.
По условиям программы обязательства заемщика перед банком на 70% покрываются за счет поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, а оставшиеся 30% субсидирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
"Программа правительства Москвы позволяет предпринимателям получить доступ к финансированию на старте своего бизнеса, — отметила Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка "Открытие". Компании малого бизнеса отмечают, что одним из основных барьеров является отсутствие стартового капитала. Данная программа предоставляет возможность обеспечить операционную деятельность в течение первого года бизнеса. Именно этот период, как правило, является решающим для становления бизнеса".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.