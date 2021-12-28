Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов может уйти в "Арсенал"

Тульский "Арсенал" заинтересован в услугах полузащитника "Крыльев Советов" Дмитрия Кабутова, пишет "Матч ТВ".

Тульский "Арсенал" заинтересован в услугах полузащитника "Крыльев Советов" Дмитрия Кабутова, пишет "Матч ТВ".

В текущем сезоне Кабутов провел 10 матчей, но только в двух — в БЕТСИТИ Кубке России — выходил с первых минут. В прошлом сезоне 29-летний хавбек с 16 передачами стал лучшим ассистентом Олимп-Первенства ФНЛ.

Перейдет ли футболист в "Арсенал", в большей степени зависит от его собственного желания.