Сызранец получил более шести лет колонии за сбыт героина

В Сызрани суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого подозревали в сбыте наркотиков. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

В феврале 2021 г. мужчина договорился с неизвестным сбывать героин в Сызрани через тайники. Полицейские разоблачили наркоторговца, нашли три закладки, а также наркотик, который подозреваемый хранил дома. Всего правоохранители изъяли более 200 г героина.

Суд приговорил сызранца к шести с половиной годам лишения свободы.