Суд приостановил статус иноагента координатору "Голоса" в Самаре

Самарский райсуд Самары приостановил статус "иностранного агента" правозащитницы Людмилы Кузьминой. Он удовлетворил ее ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде приостановления распоряжения Минюста. Об этом сообщает адвокат Андрей Соколов в личном телеграмм-канале со ссылкой на своего коллегу — адвоката Владимира Красикова, во вторник, 28 декабря.

Суд заявил, что он принял во внимание характер требований истца и пришел к выводу об удовлетворении ходатайства, "поскольку их непринятие может затруднить исполнение решения суда в случае удовлетворения заявленных административных исковых требований". Сама Кузьмина просит признать незаконным решение Минюста о включении в реестр иноагентов и требует исключить ее из него. Следующее заседание по делу состоится 20 января 2022 года.

Приостановление статуса означает, что Кузьмина не будет исполнять возлагаемые законом об иноагентах обязанности до вступления в силу решения суда по иску к Минюсту. Ранее аналогичные решения принимали суды в Пскове и Москве.