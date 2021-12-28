В Самарской области организованы праздничные локации для активного отдыха

Наступает новый год, а вместе с ним приходит и самое долгожданное время - новогодние выходные, которые продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.

Традиционно центральной новогодней площадкой областной столицы станет площадь имени Куйбышева. Новогодний комплекс, возведенный здесь, позволяет создать условия для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Центральная часть площади уже превратилась в "Сказочный лес".

Здесь среди сосен и елок разместились инсталляции и арт-объекты, созданные по мотивам любимых сказок. Это Снеговик-почтовик, медвежонок Умка, Щелкунчик и Мышиный король, Ученый кот с Белкой-затейницей и другие волшебные герои. На площади появились царство Снежной королевы, избушка Бабы Яги, терем Деда Мороза, а в центре "Сказочного леса" городок ледовых скульптур - персонажей "Союзмультфильма".

Уже доступны для посещения деревянная горка и катки. В период новогодних каникул на площади будет работать физкультурно-развлекательная зона "Зимние забавы": площадка для игры в городки "Городок", снежковый тир и другие. У ледовых площадок организованы пункты проката коньков, точки питания и продажи сувенирной продукции. Все локации доступны для свободного посещения.

Стадион "Солидарность Самара Арена" в дни новогодних праздников также превратится в площадку для отдыха жителей и гостей Самарской области. Главной идеей концепции новогодних гуляний станут продолжение темы 170-летия Самарской губернии, а также народное искусство и нематериальное культурное наследие народов.

На территории Самарской олимпийской деревни уже установлены праздничная елка, тематические инсталляции, арт-объект "Дом деда Мороза", доступны зоны активности: прогулочно-выставочная, активный отдых (каток, лыжная трасса, горки); Hockey time (тренировочная площадка "Восход"); зона отдыха и культурного пребывания, а также питания и выдачи спортивного инвентаря.

"С 31 декабря нами запланирована организация уже полюбившегося пространства "Самарская олимпийская деревня", которая будет посвящена новому, 2022 году. Второй год подряд мы будем работать в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Мероприятия будут проходить ежедневно в формате прогулочно-выставочной экспозиции на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена", - рассказал директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов.

Еще один спортивный объект - Дворец спорта на Молодогвардейской - в новогодние праздники станет центром притяжения любителей катания на коньках. На главной ледовой арене площадью 1680 кв. м будет организовано бесплатное катание на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию.

На катание во Дворце спорта предусмотрена предварительная запись онлайн через официальные социальные сети Дворца спорта @dvorec_sporta_samara или по телефону 8 (846) 933 57 49. Расписание сеансов бесплатного катания на коньках размещено в официальном паблике министерства спорта Самарской области в сети "ВКонтакте".

Для всех любителей катания на коньках организованы катки практически во всех районах Самарской области. Ледовые площадки ждут посетителей в Октябрьске, Новокуйбышевске, Похвистнево, городском округе Кинель, Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Отрадном и т.д. Только в Самаре в этом году организовано более 120 ледовых площадок, порядка 40 новогодних комплексов, где смогут прогуляться жители Самары - это парки, скверы и другие общественные пространства.

Впервые в этом году оборудован каток прямо перед центральным входом в краеведческий музей имени Алабина. В музее можно посетить интерактивную выставку "Живые системы", а также уникальную коллекцию исторической православной деревянной скульптуры из Пермской художественной галереи "Пермские боги", зайти в новое кафе музея на чашечку кофе, занять детей на мастер-классах.

Основным центром проведения лыжного досуга в Самаре станет, по традиции, региональный учебно-спортивный центр "Чайка" в пос. Управленческий, где лыжные трассы организованы как для любителей, так и для спортсменов. Лыжные трассы также работают в лесопарке им. 60-летия Советской власти, парках Щорса, Гагарина, "Молодежный", "Воронежские озера", "Дружба", Победы, в скверах им. Фадеева и Мира, в Загородном парке, на I и II очередях набережной реки Волги, в районе дома №86 по ул. Клинической.

5 января в Жигулевске в 10 утра стартует "Рождественская гонка" памяти К.И.Немчинова, а 8 января на лыжной базе "Чайка" состоится чемпионат Самарской области по лыжным гонкам.

Культурная программа праздничного новогоднего периода составлена таким образом, что интересное мероприятие найдет для себя каждый. Практически в ежедневном формате работают Самарская государственная филармония, Самарский академический театр оперы и балета, Самарский театр кукол, Самарт, Самарский областной художественный музей.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького в преддверии нового года порадует премьерой "Тартюф", которую также можно посмотреть в январские выходные.

В Сызранском краеведческом музее стоит обратить внимание на выставку "Грани миниатюры". А 5 января в 18:00 в виртуальном концертном зале ДК "Россия" Отрадного состоится видеотрансляция концерта "Э.Григ - Г.Ибсен. Музыка к драме "Пер Гюнт".

Для школьников в дни каникул будут организованы многочисленные онлайн-мероприятия: квизы, челленджи, фестивали. Информация - на официальных страницах и в официальных пабликах в социальных сетях