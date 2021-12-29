На самарской набережной работает каток

Накануне В Самаре была открыта ледовая площадка на набережной, между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском.
К заливке катка специалисты МП "Самарская набережная" приступили на прошлой неделе, как только выпало достаточное количество снега и установилась стабильно холодная погода.
"Сначала бригады готовят снежную подушку, уплотняют ее, затем покрывают водой. Когда толщина ледового слоя достигнет нужных параметров, на каток выпустят машину — "ледорезку". Профессиональная техника с помощью фрезы выравнивает покрытие, создавая эффект идеального льда. Дальше остается только плановая заливка", — рассказали специалисты МП.
Площадка работает круглосуточно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Обращаем внимание, что с 7:00 до 11:00 ежедневно проводится обслуживание катка. В целях безопасности в это время посетителям выходить на лед запрещено.
Рядом с катком оборудован пункт прокат, точки питания, в центре площадки разместилась фотозона. В районе Маяковского спуска установлена елка, которая украшена игрушками и разноцветными гирляндами.
Всего этой зимой в Самаре планируется открыть более 120 бесплатных ледовых площадок. Катки будут работать на площади Куйбышева, в парках, на набережной, на территории образовательных учреждений, во дворах.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.