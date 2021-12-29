На самарской набережной работает каток

Накануне В Самаре была открыта ледовая площадка на набережной, между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском.

К заливке катка специалисты МП "Самарская набережная" приступили на прошлой неделе, как только выпало достаточное количество снега и установилась стабильно холодная погода.

"Сначала бригады готовят снежную подушку, уплотняют ее, затем покрывают водой. Когда толщина ледового слоя достигнет нужных параметров, на каток выпустят машину — "ледорезку". Профессиональная техника с помощью фрезы выравнивает покрытие, создавая эффект идеального льда. Дальше остается только плановая заливка", — рассказали специалисты МП.

Площадка работает круглосуточно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Обращаем внимание, что с 7:00 до 11:00 ежедневно проводится обслуживание катка. В целях безопасности в это время посетителям выходить на лед запрещено.

Рядом с катком оборудован пункт прокат, точки питания, в центре площадки разместилась фотозона. В районе Маяковского спуска установлена елка, которая украшена игрушками и разноцветными гирляндами.

Всего этой зимой в Самаре планируется открыть более 120 бесплатных ледовых площадок. Катки будут работать на площади Куйбышева, в парках, на набережной, на территории образовательных учреждений, во дворах.