После февраля Самарскую область может накрыть новой волной COVID-19

В течении ближайших двух месяцев существует угроза возникновения новой волны коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян во вторник, 28 декабря.

И, хотя, на сегодняшний день на территории губернии случаев заражения новым штаммом вируса "омикрон" пока не зафиксировано, готовиться к новой волне нужно заранее.

По словам Армена Беняна, инфекцию нельзя недооценивать и всегда нужно иметь запас ресурсов.

Сейчас система здравоохранения настроена на "реверсивный" режим работы и 5 тыс. перепрофилированных под ковид коек возвращено в штатный режим работы: хирургические, терапевтические, психиатрические, акушерско-гинекологические. По словам министра, не было ни одного профиля, который не был задействован под инфекцию — и в любой момент эти койки опять могут понадобиться.

Как ранее говорил Армен Бенян, медики в очередной раз убедились, что пандемия имеет циклический характер и волнообразное течение. При этом каждая следующая волна оказывалась более серьезной, чем предыдущая.

Если в прошлом году максимальное количество развернутых коек в ковид-госпиталях достигало 5,5 тыс., то в этом — 8,5 тысяч. На амбулаторном этапе в прошлом году максимально находилось 10-12 тыс. человек, в этом году — до 35 тысяч.