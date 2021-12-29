СМИ: "Зенит" предлагает Ивану Сергееву трехлетний контракт

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев прошел медосмотр для ФК "Зенит". Итоги устроили петербуржцев, но контракт с клубом пока не подписан, пишет "Чемпионат".
"Зенит" предлагает Сергееву контракт на три года. Но стороны пока не согласовали детали соглашения. Переговоры продолжатся в январе.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?