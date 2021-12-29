Самарец, разместивший на YouTube экстремистские материалы, отправится в колонию

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Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Самарской области, признанному виновным в призывах к терроризму. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.