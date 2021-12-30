Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников присоединится к команде на первом сборе

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников планирует присоединиться к первому сбору команды после травмы. Об этом в интервью клубному телевидению рассказал сам футболист.
Как сообщил Максим, в конце прошлого сезона его стала беспокоить нога. "Мне нужна была пауза из-за небольшой гематомы. Начал индивидуально заниматься с физиотерапевтом, затем в течение месяца-полутора нога реагировала неправильно. Стал делать снимки, и выяснилось, что нужна дополнительная операция. В конце августа она была сделана — все это время восстанавливался. Планирую, что с первого сбора начну работать вместе с командой", — рассказал Канунников.
По словам футболиста, ему будет очень тяжело набрать хорошую форму. "Да, это серьезная травма и я много сил отдал на восстановление. Но я готов отдать все силы, чтобы опять люди заговорили добрым словом", — резюмировал спортсмен.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?