"Крылья Советов" интересуются нападающим Артемом Максименко

ФК "Крылья Советов" рассматривают 23-летнего нападающего "Урала" Артема Максименко, пишет sport24.ru.
При этом форвардом также интересуются клубы ФНЛ "Оренбург", "Торпедо" и "Балтика".
Максименко в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 8 матчах "Урала", в которых забил один гол.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?