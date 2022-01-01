"Крылья Советов" интересуются нападающим Артемом Максименко

ФК "Крылья Советов" рассматривают 23-летнего нападающего "Урала" Артема Максименко, пишет sport24.ru.

При этом форвардом также интересуются клубы ФНЛ "Оренбург", "Торпедо" и "Балтика".

Максименко в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 8 матчах "Урала", в которых забил один гол.