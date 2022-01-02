АвтоВАЗ, подняв стоимость автомобилей, снизил цену "за цвет"

С 1 января АвтоВАЗ поднял рекомендованные розничные цены на все модели Lada. Вместе с этим на заводе уменьшили доплату за окраску кузова металлизированными эмалями, сообщает "Лада.Онлайн".

Причину снижения стоимости доплаты за окраску кузова в пресс-службе АвтоВАЗа не комментируют.

Lada Granta Аурум с 14 тыс. руб. до 8 тыс. руб. (остальные - 11 тыс. руб. - 6 тыс. рублей).

На Niva Legend и Niva Travel цена снижена на 5 тысяч: с 11 тыс. руб. до 6 тыс. рублей.

Vesta стала дешевле на 7 тыс. руб., XRAY Янтарь с 18 тыс. "упала" да 11 тыс. руб. (остальные - 15 тыс. - 8 тыс. рублей). Все цвета Lada largus теперь будут стоить 8 тыс. рублей.