АвтоВАЗ, подняв стоимость автомобилей, снизил цену "за цвет"

С 1 января АвтоВАЗ поднял рекомендованные розничные цены на все модели Lada. Вместе с этим на заводе уменьшили доплату за окраску кузова металлизированными эмалями, сообщает "Лада.Онлайн".
Причину снижения стоимости доплаты за окраску кузова в пресс-службе АвтоВАЗа не комментируют.
Lada Granta Аурум с 14 тыс. руб. до 8 тыс. руб. (остальные - 11 тыс. руб. - 6 тыс. рублей).
На Niva Legend и Niva Travel цена снижена на 5 тысяч: с 11 тыс. руб. до 6 тыс. рублей.
Vesta стала дешевле на 7 тыс. руб., XRAY Янтарь с 18 тыс. "упала" да 11 тыс. руб. (остальные - 15 тыс. - 8 тыс. рублей). Все цвета Lada largus теперь будут стоить 8 тыс. рублей.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.