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Общество

Самарцы смогут принять участие в новогоднем 3D-мэппинг-шоу у музея им. Алабина до 7 января

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 января, в 17:30 состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу "И пусть светлее станет мир!" Экраном для новогодней семейной истории стал фасад Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина, передает пресс-служба правительства региона.

Современные мультимедийные технологии погрузили зрителей в новогоднюю сказку с "самарским акцентом". Памятник Григорию Засекину, Жигулевские горы, музейно-выставочный центр "Самара Космическая", Самарский академический театр оперы и балета - все это стало маршрутом приключений Деда Мороза в Самарской области.

Примечательно, что посмотреть фильм под открытым небом в уникальном кинотеатре можно, катаясь на коньках. Впервые на территории музея им. П.В.Алабина работает каток, а выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках или ожидание начала сеанса мэппинг-шоу в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Такая практика, по мнению руководства музея, позволит превратить музей в уникальное современное пространство, где не просто хранится история Самарского края, но также представлены самые разные локации для проведения современного досуга городского жителя.

Стать участником новогоднего 3D-мэппинг-шоу "И пусть светлее станет мир!" могут все жители и гости Самарской области до 7 января 2022 года. С 3 января сеансы начинаются ежедневно в 17:00 и транслируются до 20:30 каждые 30 минут.

"Уважаемые жители и гости Самарской области! Проведите новогодние каникулы безопасно для здоровья! Избегайте мест массового скопления людей, заранее планируйте свой досуг - в Самарской губернии представлены богатейшие возможности для креативных, ярких и незабываемых новогодних праздников!" - отмечается в сообщении облправительства.

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