На заседании оперативного штаба предупредили об опасности самолечения

Во вторник, 4 января, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

По оценке руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, заболеваемость в регионе имеет тенденцию к снижению и некоторой стабилизации. За минувшие сутки лабораторно подтверждены 219 случаев коронавируса. На 3 января показатель заболеваемости в регионе составил 7,26 на 100 тысяч населения (по РФ — 11,14). По завершении 2021 года наименьший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в сравнении со среднеобластным демонстрирует Безенчукский район, наибольшие — г. о. Отрадный и Богатовский район.

За 52-ю неделю прошлого года заболеваемость снизилась во всех возрастных группах населения. При этом наибольшие значения на 100 тысяч населения — в возрастных группах 65+ и 30-49 лет, а среди социальных групп — среди работников сферы услуг.

За минувшую неделю на новую коронавирусную инфекцию обследовано почти 80,5 тысяч человек, 18 лабораторий поддерживают охват тестированием выше норматива, установленного на федеральном уровне.

В ходе мониторинга за циркуляцией вирусов в губернии зафиксированы случаи не только аденовируса и парагриппа, но и гриппа. В этой связи возрастает необходимость профилактических мероприятий, в первую очередь — вакцинации.

За последнюю неделю 2021 года зафиксировано 16978 случаев ОРВИ, это на 30,9% выше, чем за тот же период 2020 года. Показатели по внебольничной пневмонии снижаются: на 52-й неделе 2021 года 764 случая против 3970 в этот период 2020 года. По сравнению с 51-й неделей 2021 года ОРВИ меньше на 20%, внебольничных пневмоний — на 27%.

Как подчеркнула Светлана Архипова, отчасти причиной снижения заболеваемости может быть тот факт, что в связи с праздниками население не во всех случаях обращается за медицинской помощью, надеясь на легкое течение заболевания. Это рискованная ситуация: отказ от обращения к врачу может утяжелить состояние. Также вкупе с тем, что по окончании праздничных дней люди будут возвращаться с отдыха из других городов и стран, может возрасти число госпитализаций и, соответственно, нагрузка на систему здравоохранения.

Как доложил первый заместитель министра — руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко, в праздничные дни коечный фонд было решено не сокращать, сейчас развернуты 3652 койки в 31 медучреждении. 1389 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 718 с подозрением на него проходят лечение в условиях стационара. За неделю стало чуть больше крайне тяжелых случаев (с 2,4% на 27 декабря 2021 года до 3,2% на текущую дату). На амбулаторном лечении в настоящий момент находятся более 26 тысяч человек, из них более 4,8 тысячи человек — с COVID-19.

От коронавируса привито более 1 млн 636 тысяч жителей области, это 80,4% от плана и 51,9% от населения области. Самарская область находится на 8 месте в стране по охвату вакцинацией. Повторную вакцинацию прошли более 232 тысяч человек (46,8% от плана). Уже 7 районах области достигли плановых значений охвата прививками, в 18 муниципальных образованиях показатели ниже среднеобластного значения.

Сергей Вдовенко констатировал снижение темпов прививочной кампании, в том числе и от гриппа. От планового охвата 1,92 млн жителей привито от гриппа сейчас 56,6%.

Напомним, все стационарные прививочные пункты работают в обычном режиме — с 8.00 до 20.00. Продолжают работать круглосуточные, мобильные пункты и 8 мобильных пунктов на базе ТЦ в крупных муниципалитетах области. Помимо вакцинации, в пунктах при ТЦ можно пройти и экспресс-тестирование на COVID-19.

"Год начался достаточно благополучно. Но нагрузка на систему здравоохранения в связи с коронавирусной инфекцией остается достаточно высокой. К сожалению, мы видим, что во многих странах мира идет новая волна заболевания, в отдельных странах даже фиксируются рекордные показатели заболеваемости. Это говорит о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться, и магистральной линией нашей работы должна оставаться вакцинация", — отметил председатель областного Правительства.

Виктор Кудряшов поручил главам муниципальных образований продолжать адресную работу с жителями, убеждать их в необходимости вакцинации и ревакцинации, вместе с медиками контролировать сроки, когда возможна вакцинация переболевших граждан, и напоминать им о наступлении такого периода.

Председатель областного правительства оценил как успешную практику создания в отдельных муниципалитетах прививочных пунктов в местах массового посещения граждан. Виктор Кудряшов призвал глав городов и районов продолжать эту работу. Минздраву области дано поручение оказать поддержку муниципальным властям в организации прививочных кабинетов вне поликлиник.

"Наша совместная работа по вакцинации дает результат. Но это не повод расслабляться. Люди возвращаются из мест отдыха, из-за границы, это создает серьезные риски распространения заболевания. Необходимо продолжать контролировать соблюдение ограничений, установленных постановлением губернатора Самарской области. По-прежнему строго должны соблюдаться масочный режим, дистанцирование, пропуск в места массового пребывания людей по куар-кодам", — отметил Виктор Кудряшов.