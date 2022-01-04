На заседании оперативного штаба предупредили об опасности самолечения

Во вторник, 4 января, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
По оценке руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, заболеваемость в регионе имеет тенденцию к снижению и некоторой стабилизации. За минувшие сутки лабораторно подтверждены 219 случаев коронавируса. На 3 января показатель заболеваемости в регионе составил 7,26 на 100 тысяч населения (по РФ — 11,14). По завершении 2021 года наименьший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в сравнении со среднеобластным демонстрирует Безенчукский район, наибольшие — г. о. Отрадный и Богатовский район.
За 52-ю неделю прошлого года заболеваемость снизилась во всех возрастных группах населения. При этом наибольшие значения на 100 тысяч населения — в возрастных группах 65+ и 30-49 лет, а среди социальных групп — среди работников сферы услуг.
За минувшую неделю на новую коронавирусную инфекцию обследовано почти 80,5 тысяч человек, 18 лабораторий поддерживают охват тестированием выше норматива, установленного на федеральном уровне.
В ходе мониторинга за циркуляцией вирусов в губернии зафиксированы случаи не только аденовируса и парагриппа, но и гриппа. В этой связи возрастает необходимость профилактических мероприятий, в первую очередь — вакцинации.
За последнюю неделю 2021 года зафиксировано 16978 случаев ОРВИ, это на 30,9% выше, чем за тот же период 2020 года. Показатели по внебольничной пневмонии снижаются: на 52-й неделе 2021 года 764 случая против 3970 в этот период 2020 года. По сравнению с 51-й неделей 2021 года ОРВИ меньше на 20%, внебольничных пневмоний — на 27%.
Как подчеркнула Светлана Архипова, отчасти причиной снижения заболеваемости может быть тот факт, что в связи с праздниками население не во всех случаях обращается за медицинской помощью, надеясь на легкое течение заболевания. Это рискованная ситуация: отказ от обращения к врачу может утяжелить состояние. Также вкупе с тем, что по окончании праздничных дней люди будут возвращаться с отдыха из других городов и стран, может возрасти число госпитализаций и, соответственно, нагрузка на систему здравоохранения.
Как доложил первый заместитель министра — руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко, в праздничные дни коечный фонд было решено не сокращать, сейчас развернуты 3652 койки в 31 медучреждении. 1389 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 718 с подозрением на него проходят лечение в условиях стационара. За неделю стало чуть больше крайне тяжелых случаев (с 2,4% на 27 декабря 2021 года до 3,2% на текущую дату). На амбулаторном лечении в настоящий момент находятся более 26 тысяч человек, из них более 4,8 тысячи человек — с COVID-19.
От коронавируса привито более 1 млн 636 тысяч жителей области, это 80,4% от плана и 51,9% от населения области. Самарская область находится на 8 месте в стране по охвату вакцинацией. Повторную вакцинацию прошли более 232 тысяч человек (46,8% от плана). Уже 7 районах области достигли плановых значений охвата прививками, в 18 муниципальных образованиях показатели ниже среднеобластного значения.
Сергей Вдовенко констатировал снижение темпов прививочной кампании, в том числе и от гриппа. От планового охвата 1,92 млн жителей привито от гриппа сейчас 56,6%.
Напомним, все стационарные прививочные пункты работают в обычном режиме — с 8.00 до 20.00. Продолжают работать круглосуточные, мобильные пункты и 8 мобильных пунктов на базе ТЦ в крупных муниципалитетах области. Помимо вакцинации, в пунктах при ТЦ можно пройти и экспресс-тестирование на COVID-19.
"Год начался достаточно благополучно. Но нагрузка на систему здравоохранения в связи с коронавирусной инфекцией остается достаточно высокой. К сожалению, мы видим, что во многих странах мира идет новая волна заболевания, в отдельных странах даже фиксируются рекордные показатели заболеваемости. Это говорит о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться, и магистральной линией нашей работы должна оставаться вакцинация", — отметил председатель областного Правительства.
Виктор Кудряшов поручил главам муниципальных образований продолжать адресную работу с жителями, убеждать их в необходимости вакцинации и ревакцинации, вместе с медиками контролировать сроки, когда возможна вакцинация переболевших граждан, и напоминать им о наступлении такого периода.
Председатель областного правительства оценил как успешную практику создания в отдельных муниципалитетах прививочных пунктов в местах массового посещения граждан. Виктор Кудряшов призвал глав городов и районов продолжать эту работу. Минздраву области дано поручение оказать поддержку муниципальным властям в организации прививочных кабинетов вне поликлиник.
"Наша совместная работа по вакцинации дает результат. Но это не повод расслабляться. Люди возвращаются из мест отдыха, из-за границы, это создает серьезные риски распространения заболевания. Необходимо продолжать контролировать соблюдение ограничений, установленных постановлением губернатора Самарской области. По-прежнему строго должны соблюдаться масочный режим, дистанцирование, пропуск в места массового пребывания людей по куар-кодам", — отметил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.