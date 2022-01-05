В Отрадном Kia занесло в кювет, пострадали двое

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Ночью 5 января в Отрадном произошло ДТП, в котором пострадали водитель и 25-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области