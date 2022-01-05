Самарский производитель подсолнечного масла "ОйлАгро" начал поставки в Китай

Один из крупных производителей подсолнечного масла в Самарской области - ООО "ОйлАгро" (Сергиевский район) - в 2021 г. удвоил объемы выпускаемой продукции и начал поставки в Китай.

Предприятие является участником мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Росту производства способствовала усовершенствованная конвейерная линия. Полуавтоматическую выдувную машину, превращающую пластиковые заготовки в бутылки, заменили на автоматическую, и теперь за 12-часовую смену с конвейера сходит столько же масла, сколько раньше получалось за сутки. Если раньше за смену производили 30 тонн масла, то сейчас - не менее 60 тонн.

Благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" продукцию маслопроизводителей Самарской области знают и ценят в Западной Европе, Центральной и Южной Африке и Юго-восточной Азии. Но главное - население Самарской области всегда снабжено свежим подсолнечным маслом. Обеспечение жителей региона продуктами, произведенными и выращенными на территории области, - часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

"Благодаря участию в нацпроекте мы добились того, к чему стремились, - полной автоматизации линии розлива продукции. Ее мощностей достаточно, чтобы разливать все масло, что мы вырабатываем. Предлагаем ассортимент продукции в одно-, трех- и пятилитровой таре. Сейчас спросом пользуется масло в самой большой таре, - рассказывает заместитель директора по производству подсолнечного масла ООО "ОйлАгро" Рафаил Душтуров. - Наше масло широко представлено на рынках, оптовых базах и в магазинах Самарского региона. И мы продолжаем развиваться. Наладили поставки в ближнее зарубежье - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Недавно начали отправлять продукцию в Афганистан и Китай. Огромную помощь в выходе на экспорт нам оказал РЭЦ. У нас налажено активное сотрудничество, сейчас работаем в направлении Китая и по лицензированию, оформлению документов, поиску клиентов. Это огромная работа, которую самостоятельно предприятие навряд ли сделало бы, а сотрудничество с РЭЦ позволяет делать эти шаги. Надеемся, это поможет экспортировать нашу продукцию в Китай, который сегодня служит крупным потребителем российского подсолнечного масла".

В ближайших планах у "ОйлАгро" - производство не менее полезного продукта переработки масла, подсолнечного лецитина, который используется в фармацевтике, пищевой, химической промышленности и косметологии. Новую линию по производству лецитина маслопроизводители планируют запустить в 2022 году.