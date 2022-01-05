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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Самарский производитель подсолнечного масла "ОйлАгро" начал поставки в Китай

СЕРГИЕВСК. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из крупных производителей подсолнечного масла в Самарской области - ООО "ОйлАгро" (Сергиевский район) - в 2021 г. удвоил объемы выпускаемой продукции и начал поставки в Китай.

Предприятие является участником мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Росту производства способствовала усовершенствованная конвейерная линия. Полуавтоматическую выдувную машину, превращающую пластиковые заготовки в бутылки, заменили на автоматическую, и теперь за 12-часовую смену с конвейера сходит столько же масла, сколько раньше получалось за сутки. Если раньше за смену производили 30 тонн масла, то сейчас - не менее 60 тонн.

Благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" продукцию маслопроизводителей Самарской области знают и ценят в Западной Европе, Центральной и Южной Африке и Юго-восточной Азии. Но главное - население Самарской области всегда снабжено свежим подсолнечным маслом. Обеспечение жителей региона продуктами, произведенными и выращенными на территории области, - часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

"Благодаря участию в нацпроекте мы добились того, к чему стремились, - полной автоматизации линии розлива продукции. Ее мощностей достаточно, чтобы разливать все масло, что мы вырабатываем. Предлагаем ассортимент продукции в одно-, трех- и пятилитровой таре. Сейчас спросом пользуется масло в самой большой таре, - рассказывает заместитель директора по производству подсолнечного масла ООО "ОйлАгро" Рафаил Душтуров. - Наше масло широко представлено на рынках, оптовых базах и в магазинах Самарского региона. И мы продолжаем развиваться. Наладили поставки в ближнее зарубежье - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Недавно начали отправлять продукцию в Афганистан и Китай. Огромную помощь в выходе на экспорт нам оказал РЭЦ. У нас налажено активное сотрудничество, сейчас работаем в направлении Китая и по лицензированию, оформлению документов, поиску клиентов. Это огромная работа, которую самостоятельно предприятие навряд ли сделало бы, а сотрудничество с РЭЦ позволяет делать эти шаги. Надеемся, это поможет экспортировать нашу продукцию в Китай, который сегодня служит крупным потребителем российского подсолнечного масла".   

В ближайших планах у "ОйлАгро" - производство не менее полезного продукта переработки масла, подсолнечного лецитина, который используется в фармацевтике, пищевой, химической промышленности и косметологии. Новую линию по производству лецитина маслопроизводители планируют запустить в 2022 году.

Всего в 2021 году предприятиями Самарской области в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" экспортировано сельхозпродукции на сумму свыше 267,7 млн долларов США (по данным на 19 декабря 2021 г.). Более 46% из указанного объема составляет экспорт продукции масложировой отрасли.

Несмотря на сложные погодные условия этого сельскохозяйственного года, аграрии полностью обеспечили потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, а также выполнение экспортной составляющей нацпроекта. Всего собрано более 1,9 млн тонн зерна и почти 1 млн тонн подсолнечника. Этих результатов удалось добиться благодаря комплексу агротехнологических работ, увеличению объемов вносимых удобрений, внедрению влаго- и ресурсосберегающих технологий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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