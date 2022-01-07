В Самарской области бухгалтер коммерческой организации украла 1 млн рублей на работе

Железнодорожный суд города Самары вынес приговор в отношении 38-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

Как выяснили полицейские, недостачу 1 045 000 руб. на расчетном счете компании, специализирующейся на обслуживании офисных зданий, выявил директор. Бухгалтер призналась ему, что похитила денежные средства фирмы.

Надеясь на то, что подчиненная вернет похищенные деньги, руководство не стало обращаться в полицию с заявлением о противоправном деянии. Однако работница не выполнила свои обещания и не выплатила взятую сумму. В результате представитель пострадавшей стороны обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции установили, что в течение трех месяцев женщина, занимая должность бухгалтера, незаконно снимала со счета фирмы денежные средства, которые передавала своему знакомому. В ходе предварительного следствия следователи изъяли копии документации, опросили сотрудников организации, провели осмотр помещения офиса, где работала женщина. Результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовного дела.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Часть похищенных средств преступница вернула на стадии предварительного следствия.