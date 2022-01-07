В Самарской области бухгалтер коммерческой организации украла 1 млн рублей на работе

Железнодорожный суд города Самары вынес приговор в отношении 38-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).
Как выяснили полицейские, недостачу 1 045 000 руб. на расчетном счете компании, специализирующейся на обслуживании офисных зданий, выявил директор. Бухгалтер призналась ему, что похитила денежные средства фирмы.
Надеясь на то, что подчиненная вернет похищенные деньги, руководство не стало обращаться в полицию с заявлением о противоправном деянии. Однако работница не выполнила свои обещания и не выплатила взятую сумму. В результате представитель пострадавшей стороны обратился за помощью в полицию.
Сотрудники полиции установили, что в течение трех месяцев женщина, занимая должность бухгалтера, незаконно снимала со счета фирмы денежные средства, которые передавала своему знакомому. В ходе предварительного следствия следователи изъяли копии документации, опросили сотрудников организации, провели осмотр помещения офиса, где работала женщина. Результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовного дела.
Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Часть похищенных средств преступница вернула на стадии предварительного следствия.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях