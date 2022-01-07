В регионе организована масштабная уборка снега и наледи

По всей Самарской области организована уборка снега и наледи. Вместе с городскими службами в работу включились и управляющие организации, обязанность которых своевременно и качественно убирать снег и наледь с кровель многоквартирных домов и придомовых территорий. Их работа в новогодние каникулы на особом контроле ГЖИ.
Необходимо напомнить, что для проведения механизированной уборки дворовых проездов жильцам домов необходимо своевременно убрать свои транспортные средства, чтобы не мешать проходу техники.
Особое внимание уделяется очистке кровель и козырьков над подъездами, чтобы от схода наледи никто не пострадал. ГЖИ также напоминает, что при гололедице дорожки должны быть обработаны песком или противогололедным реагентом.
Несмотря на выходные дни, инспекторы ГЖИ проводят регулярные рейды, в ходе которых по состоянию на 7 января 2022 года по всему региону проверено 602 адреса. В основном управляющие организации справляются с ситуацией, кровли и придомовые территории региона очищены удовлетворительно.
Однако, для некоторых снегопады стали сюрпризом: в ходе рейдов было выявлено 76 случаев нерегулярной, а также некачественной очистки кровель и уборки придомовых территорий. В отношении нарушителей будут возбуждены дела по ч.2 ст. 14.1.3 КОАП РФ.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается