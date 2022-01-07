В регионе организована масштабная уборка снега и наледи

По всей Самарской области организована уборка снега и наледи. Вместе с городскими службами в работу включились и управляющие организации, обязанность которых своевременно и качественно убирать снег и наледь с кровель многоквартирных домов и придомовых территорий. Их работа в новогодние каникулы на особом контроле ГЖИ.

Необходимо напомнить, что для проведения механизированной уборки дворовых проездов жильцам домов необходимо своевременно убрать свои транспортные средства, чтобы не мешать проходу техники.

Особое внимание уделяется очистке кровель и козырьков над подъездами, чтобы от схода наледи никто не пострадал. ГЖИ также напоминает, что при гололедице дорожки должны быть обработаны песком или противогололедным реагентом.

Несмотря на выходные дни, инспекторы ГЖИ проводят регулярные рейды, в ходе которых по состоянию на 7 января 2022 года по всему региону проверено 602 адреса. В основном управляющие организации справляются с ситуацией, кровли и придомовые территории региона очищены удовлетворительно.

Однако, для некоторых снегопады стали сюрпризом: в ходе рейдов было выявлено 76 случаев нерегулярной, а также некачественной очистки кровель и уборки придомовых территорий. В отношении нарушителей будут возбуждены дела по ч.2 ст. 14.1.3 КОАП РФ.