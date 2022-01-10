При помощи "Госуслуг" можно погасить административный штраф с 50% скидкой

Жители Самарской области могут оплатить административный штраф со скидкой в 50% на едином портале госуслуг: gosuslugi.ru.
Чтобы воспользоваться льготным — 20-дневным — периодом на погашение административного штрафа со скидкой в 50%, нужно хотя бы раз в неделю проверять свою учетную запись на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Именно туда первоначально осуществляется доставка уведомления о наличии штрафа после вынесенного решения судом.
Обращаем внимание, что уведомление в личный кабинет на ЕПГУ направляется как пользователям, которые выразили согласие, так и тем, кто не отказался от получения уведомлений в электронном формате. Срок "действия" такого уведомления — 7 дней. Соответственно, чем раньше пользователь увидит у себя в личном кабинете такое уведомление, тем больше у него будет времени на оплату штрафа со скидкой в 50%.
Если пользователь в течение недели не осуществил вход в личный кабинет на ЕПГУ, отправление "материализуется" и доставляется уже традиционным способом — заказным письмо по почте. Срок доставки такого письма может составлять несколько дней, а значит, льготный период значительно сокращается. В конечном итоге письмо об уплате штрафа можно обнаружить в своем почтовом ящике слишком поздно, когда льготный период уже закончился.
Таким образом, чтобы иметь возможность погасить административный штраф со скидкой в 50% — как можно чаще проверяйте свой личный кабинет на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.