Памятник "МИГу-17" установят 12 июня в Южном городе

В Южном городе планируется установка памятника в одну "патриотических дат", вероятно, в День России, 12 июня 2022 года. Об этом сообщает депутата Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

С инициативой установки отреставрированного самолета "МиГ-17" к парламентарию обратились самарцы. И уже собрали более 4,5 тысяч подписей под петицией об установке памятника.

Проект будущего памятника уже готов. Его выполнили архитекторы компании "Древо" вместе с детьми — учащимися школ Южного города. Средства на это привлечены из внебюджетных источников.

Также определили место для установки объекта — на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и недалеко от первого корпуса школы.

Строительно-монтажные работы и благоустройство также берет на себя бизнес — компания "Древо".

Напомним, что в мае самолет "МиГ-17" силами военных был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76‑й дивизии ПВО в Самаре.