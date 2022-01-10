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Общество

Памятник "МИГу-17" установят 12 июня в Южном городе

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Южном городе планируется установка памятника в одну "патриотических дат", вероятно, в День России, 12 июня 2022 года. Об этом сообщает депутата Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

С инициативой установки отреставрированного самолета "МиГ-17" к парламентарию обратились самарцы. И уже собрали более 4,5 тысяч подписей под петицией об установке памятника.

Проект будущего памятника уже готов. Его выполнили архитекторы компании "Древо" вместе с детьми — учащимися школ Южного города. Средства на это привлечены из внебюджетных источников.

Также определили место для установки объекта — на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и недалеко от первого корпуса школы.

Строительно-монтажные работы и благоустройство также берет на себя бизнес — компания "Древо".

Напомним, что в мае самолет "МиГ-17" силами военных был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76‑й дивизии ПВО в Самаре.

 

"МиГ-17" — советский реактивный истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940‑х годов. Первым из серийных истребителей допускал достижение скорости звука. Состоял на вооружении многих стран мира и применялся в ряде вооружённых конфликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В период 1949 по 1953 годы "МиГ-17" выпускался на авиационном заводе № 1 (ныне АО РКЦ "Прогресс") в городе Куйбышеве. Всего за этот период в нашем городе сделали 396 таких самолетов.

 

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