Памятник "МИГу-17" установят 12 июня в Южном городе

В Южном городе планируется установка памятника в одну "патриотических дат", вероятно, в День России, 12 июня 2022 года. Об этом сообщает депутата Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
С инициативой установки отреставрированного самолета "МиГ-17" к парламентарию обратились самарцы. И уже собрали более 4,5 тысяч подписей под петицией об установке памятника.
Проект будущего памятника уже готов. Его выполнили архитекторы компании "Древо" вместе с детьми — учащимися школ Южного города. Средства на это привлечены из внебюджетных источников.
Также определили место для установки объекта — на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и недалеко от первого корпуса школы.
Строительно-монтажные работы и благоустройство также берет на себя бизнес — компания "Древо".
Напомним, что в мае самолет "МиГ-17" силами военных был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76‑й дивизии ПВО в Самаре.
"МиГ-17" — советский реактивный истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940‑х годов. Первым из серийных истребителей допускал достижение скорости звука. Состоял на вооружении многих стран мира и применялся в ряде вооружённых конфликтов, в том числе в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В период 1949 по 1953 годы "МиГ-17" выпускался на авиационном заводе № 1 (ныне АО РКЦ "Прогресс") в городе Куйбышеве. Всего за этот период в нашем городе сделали 396 таких самолетов.