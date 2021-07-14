16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава регисполкома ОНФ Владимир Марин: "Ждем, когда на Волге появятся новые современные суда" Современные технологии утилизации снега, московские рецепты для Самары Самарская дольщица смогла взыскать неустойку со стройкомпании за сорванные сроки передачи квартиры Строительство детского епархиального центра рядом с Ботаническим садом заморозят Спортивный директор ФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко сделал прививку от коронавируса

Общество

Александр Хинштейн: "Памятник МИГу-17 могут установить в микрорайоне "Волгарь"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 июля, депутат Госдумы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатами, общественниками и жителями города проинспектировал потенциальные места для установки памятника самолету "МиГ-17".

Благодаря содействию депутата самолет практически отреставрирован и вскоре во всей красе предстанет перед самарцами и гостями областной столицы.

В ходе визита участники выездного совещания осмотрели три потенциальные площадки, предложенные городским управлением архитектуры для установки памятника. Первая из них расположена в микрорайоне "Волгарь" Куйбышевского района Самары — на пересечении ул. Осетинской и бульвара Засамарская слобода, на кольцевой развязке. Сегодня на этом месте установлена скульптурная композиция "Глобус Мира добра", которая может быть перенесена в другое место (в случае если в итоге будет выбрана данная локация).

Второе место — дорожная развязка на пересечении ул. Шоссейной и Ростовской в том же районе города. Еще одна территория — бульвар на пересечении ул. Мало-Московской и Московского шоссе.

Выбор участников совещания единогласно пал на первую локацию, причем, не только из-за живописности места, но и в связи с появлением потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие данной территории. Вместе с тем депутат подчеркнул, что место для установки памятника МИГу-17 должны выбрать сами жители — по итогам открытого голосования.

"Подавляющее большинство участников выездного совещания склонилось к тому, что памятник необходимо установить на территории микрорайона "Волгарь. Здесь проживают неравнодушные жители — люди, способные в том числе финансово поддержать этот проект. Это позволит минимизировать бюджетные расходы. Постараемся сделать так, чтобы самолет "уходящий в небо" вместе с постаментом был установлен вообще без привлечения бюджетных средств. В "Волгаре", я уверен, самолет будет виден издалека. Кроме того, растет и развивается сам микрорайон, обеспечивая данному месту высокую проходимость", — резюмировал по итогам осмотра Александр Хинштейн.

Депутат добавил, что в мае самолет "МиГ-17" силами военных был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76‑й дивизии ПВО в Самаре. В настоящее время объект реставрируют, работы завершатся в ближайшее время.

Напомним, что инициатива создать Самаре новое знаковое для "запасной столицы" пространство принадлежит Александру Хинштейну. Средства на реставрацию самолета также были привлечены депутатом — традиционно из внебюджетных источников.

Еще в июне 2020-го года к Александру Хинштейну обратились общественники, историки и военные ветераны с просьбой перенести самолет в публичное место. Находясь на закрытой территории военного городка, памятник не был никому виден. Более того, он не был учтен на балансе ни одного ведомства, потому потихоньку ветшал и разрушался.

Александр Хинштейн поддержал эту инициативу, обсудил ее с главой города Еленой Лапушкиной и получил согласие. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин по просьбе депутата также одобрил предложение самарских ветеранов о переносе самолета "МиГ-17" с территории воинской части.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Сухов 12 июля 2021 13:11 ГУ МВД России по Самарской области: как уберечься от телефонных аферистов

Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Ано Ицнэкс Биосфера 28 июня 2021 10:29 СК "Согласие" в суде отбилась от выплат самарскому свинокомплексу за падеж скота от АЧС

СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.

Фотограф фотограф 22 июня 2021 18:19 Основатель самарского ветцентра "ФлагманВет": "Нужно запретить нынешние методы отлова бродячих собак"

"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках

Николай Соловов 12 июня 2021 18:10 Новый ЖК на Московском шоссе столкнулся с противостоянием жителей

Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1