Александр Хинштейн: "Памятник МИГу-17 могут установить в микрорайоне "Волгарь"

В среду, 14 июля, депутат Госдумы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатами, общественниками и жителями города проинспектировал потенциальные места для установки памятника самолету "МиГ-17".
Благодаря содействию депутата самолет практически отреставрирован и вскоре во всей красе предстанет перед самарцами и гостями областной столицы.
В ходе визита участники выездного совещания осмотрели три потенциальные площадки, предложенные городским управлением архитектуры для установки памятника. Первая из них расположена в микрорайоне "Волгарь" Куйбышевского района Самары — на пересечении ул. Осетинской и бульвара Засамарская слобода, на кольцевой развязке. Сегодня на этом месте установлена скульптурная композиция "Глобус Мира добра", которая может быть перенесена в другое место (в случае если в итоге будет выбрана данная локация).
Второе место — дорожная развязка на пересечении ул. Шоссейной и Ростовской в том же районе города. Еще одна территория — бульвар на пересечении ул. Мало-Московской и Московского шоссе.
Выбор участников совещания единогласно пал на первую локацию, причем, не только из-за живописности места, но и в связи с появлением потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие данной территории. Вместе с тем депутат подчеркнул, что место для установки памятника МИГу-17 должны выбрать сами жители — по итогам открытого голосования.
"Подавляющее большинство участников выездного совещания склонилось к тому, что памятник необходимо установить на территории микрорайона "Волгарь. Здесь проживают неравнодушные жители — люди, способные в том числе финансово поддержать этот проект. Это позволит минимизировать бюджетные расходы. Постараемся сделать так, чтобы самолет "уходящий в небо" вместе с постаментом был установлен вообще без привлечения бюджетных средств. В "Волгаре", я уверен, самолет будет виден издалека. Кроме того, растет и развивается сам микрорайон, обеспечивая данному месту высокую проходимость", — резюмировал по итогам осмотра Александр Хинштейн.
Депутат добавил, что в мае самолет "МиГ-17" силами военных был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76‑й дивизии ПВО в Самаре. В настоящее время объект реставрируют, работы завершатся в ближайшее время.
Напомним, что инициатива создать Самаре новое знаковое для "запасной столицы" пространство принадлежит Александру Хинштейну. Средства на реставрацию самолета также были привлечены депутатом — традиционно из внебюджетных источников.
Еще в июне 2020-го года к Александру Хинштейну обратились общественники, историки и военные ветераны с просьбой перенести самолет в публичное место. Находясь на закрытой территории военного городка, памятник не был никому виден. Более того, он не был учтен на балансе ни одного ведомства, потому потихоньку ветшал и разрушался.
Александр Хинштейн поддержал эту инициативу, обсудил ее с главой города Еленой Лапушкиной и получил согласие. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин по просьбе депутата также одобрил предложение самарских ветеранов о переносе самолета "МиГ-17" с территории воинской части.
Последние комментарии
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.