Александр Хинштейн: "Памятник МИГу-17 могут установить в микрорайоне "Волгарь"

В среду, 14 июля, депутат Госдумы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатами, общественниками и жителями города проинспектировал потенциальные места для установки памятника самолету "МиГ-17".

Благодаря содействию депутата самолет практически отреставрирован и вскоре во всей красе предстанет перед самарцами и гостями областной столицы.

В ходе визита участники выездного совещания осмотрели три потенциальные площадки, предложенные городским управлением архитектуры для установки памятника. Первая из них расположена в микрорайоне "Волгарь" Куйбышевского района Самары — на пересечении ул. Осетинской и бульвара Засамарская слобода, на кольцевой развязке. Сегодня на этом месте установлена скульптурная композиция "Глобус Мира добра", которая может быть перенесена в другое место (в случае если в итоге будет выбрана данная локация).

Второе место — дорожная развязка на пересечении ул. Шоссейной и Ростовской в том же районе города. Еще одна территория — бульвар на пересечении ул. Мало-Московской и Московского шоссе.

Выбор участников совещания единогласно пал на первую локацию, причем, не только из-за живописности места, но и в связи с появлением потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие данной территории. Вместе с тем депутат подчеркнул, что место для установки памятника МИГу-17 должны выбрать сами жители — по итогам открытого голосования.

"Подавляющее большинство участников выездного совещания склонилось к тому, что памятник необходимо установить на территории микрорайона "Волгарь. Здесь проживают неравнодушные жители — люди, способные в том числе финансово поддержать этот проект. Это позволит минимизировать бюджетные расходы. Постараемся сделать так, чтобы самолет "уходящий в небо" вместе с постаментом был установлен вообще без привлечения бюджетных средств. В "Волгаре", я уверен, самолет будет виден издалека. Кроме того, растет и развивается сам микрорайон, обеспечивая данному месту высокую проходимость", — резюмировал по итогам осмотра Александр Хинштейн.

Депутат добавил, что в мае самолет "МиГ-17" силами военных был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76‑й дивизии ПВО в Самаре. В настоящее время объект реставрируют, работы завершатся в ближайшее время.

Напомним, что инициатива создать Самаре новое знаковое для "запасной столицы" пространство принадлежит Александру Хинштейну. Средства на реставрацию самолета также были привлечены депутатом — традиционно из внебюджетных источников.

Еще в июне 2020-го года к Александру Хинштейну обратились общественники, историки и военные ветераны с просьбой перенести самолет в публичное место. Находясь на закрытой территории военного городка, памятник не был никому виден. Более того, он не был учтен на балансе ни одного ведомства, потому потихоньку ветшал и разрушался.

Александр Хинштейн поддержал эту инициативу, обсудил ее с главой города Еленой Лапушкиной и получил согласие. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин по просьбе депутата также одобрил предложение самарских ветеранов о переносе самолета "МиГ-17" с территории воинской части.