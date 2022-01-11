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Футбол Спорт

"Крылья Советов" планируют подписать словенского футболиста Жана Карничника

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" сделали конкретное предложение игроку словенской "Муры" Жану Карничнику, пишет Telegram-канал "Волжская защепка" со ссылкой на словенские СМИ.

Сообщается, что предложение "Муре" также сделал чемпион Болгарии "Лудогорец".

"Это правда, что у меня есть конкретное предложение от "Крыльев Советов", но могу сказать, что и с "Лудогорцем" что-то происходит, мой агент ведет переговоры с представителями клубов. Каждый день появляется новый вариант, но эти самые актуальные. Посмотрим, каков будет результат. Как я уже говорил, в ближайшие дни все должно быть полностью ясно", - прокомментировал Жан Карничник словенскому изданию vestnik.si.

Защитник Жан Карничник вместе со своей командой выиграл чемпионат, стал лучшим игроком турнира и получил вызов национальную в сборную.

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