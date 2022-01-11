Самарец получил более двух лет колонии за нападение на женщину в подъезде

Промышленный районный суд Самары вынес приговор 31-летнему мужчине, которого обвиняли в грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой стала 41-летняя женщина. Когда самарчанка возвращалась домой, на улице ее несколько раз окликнул незнакомец, а потом зашел за ней в подъезд на ул. Воронежской. Там злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую, а потом забрал мобильник, который она уронила.

Вскоре полицейские задержали грабителя в ближайшем магазине-баре на той же улице. Оказалось, что мужчина неоднократно был судим, в том числе за грабеж в 2016 году. Он признал вину.

Суд назначил самарцу два года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.