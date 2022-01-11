Для самарских госслужащих "на удаленке" разработали специальный регламент

Положение об организации дистанционной работы гражданских служащих органов исполнительной власти и администрации главы региона опубликовано на сайте правительства Самарской области во вторник, 11 января.

Документ регулирует особенности труда удаленных работников министерств и ведомств - например, на удаленную работу нельзя будет перевести сотрудников, чья деятельность связана с использованием архивных или секретных документов, а за отсутствие на связи более чем четырех часов нужно будет писать объяснительную.

Работодатель обязан будет предоставить сотруднику оборудование для дистанционной работы или компенсировать использование работником личной оргтехники. При этом дистанционный работник несет персональную ответственность за выполнение требований по защите вверенной ему информации.

Сотрудник "на удаленке" также имеет право уйти на больничный и в декретный отпуск, а работодатель обязан обеспечить ему безопасные условия труда в рамках действующего законодательства.