На сборы "Крыльев Советов" прилетит полузащитник Артем Соколов

18-летний полузащитник "Химок" Артем Соколов прилетит на сборы к самарским "Крыльям Советов" 12–13 января, пишет "РБ Спорт".

Ранее СМИ сообщали, что Соколов подпишет контракт с "Крыльями", с которыми отправится на первый сбор. 11 января команда уже отправилась в Турцию.

В эти же даты в расположение самарцев должны прибыть еще четыре игрока "Олимпа-Долгопрудного" — Ян Гудков, Леонид Герчиков, Дмитрий Великородный и Алексей Никитенков. 14–15 января на сбор "Крыльев Советов" прилетят 18-летний Александр Коваленко и 17-летний Никита Салтыков из "Чертаново".