16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На сборы "Крыльев Советов" прилетит полузащитник Артем Соколов "Крылья Советов" планируют подписать словенского футболиста Жана Карничника "Зенит" заплатил 180 млн руб. за Ивана Сергеева Агентская комиссия за трансфер полузащитника Данилы Пруцева составляет 2 млн евро Иван Сергеев перешел в "Зенит"

Футбол Спорт

На сборы "Крыльев Советов" прилетит полузащитник Артем Соколов

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

18-летний полузащитник "Химок" Артем Соколов прилетит на сборы к самарским "Крыльям Советов" 12–13 января, пишет "РБ Спорт".

Ранее СМИ сообщали, что Соколов подпишет контракт с "Крыльями", с которыми отправится на первый сбор. 11 января команда уже отправилась в Турцию.

В эти же даты в расположение самарцев должны прибыть еще четыре игрока "Олимпа-Долгопрудного" — Ян Гудков, Леонид Герчиков, Дмитрий Великородный и Алексей Никитенков. 14–15 января на сбор "Крыльев Советов" прилетят 18-летний Александр Коваленко и 17-летний Никита Салтыков из "Чертаново".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6