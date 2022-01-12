Самарский фермер нарвался на мошенников при покупке сена в интернете

В Самаре жертвой интернет-аферистов стал 27-летний фермер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина решил приобрести сено и, увидев объявление о продаже в интернете, связался с продавцом. Фермера не насторожило, что продавец попросил перечислить предоплату в 50% от общей суммы. Мужчина перевел на указанный счет 77,5 тыс. рублей, но после этого продавец перестал выходить на связь.

Фермер обратился за помощью в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.