Жители "Волгаря" в Самаре подали в суд на надзорные органы из-за грязного воздуха

Инициативная группа жителей самарского микрорайона "Волгарь" подала иск в суд на бездействие надзорных органов по ситуации с вредными выбросами в атмосферу. Об этом сообщает экологическое движение "Экошок" в паблике "ВКонтакте" в среду, 12 января.

Административное исковое заявление в отношении Росприроднадзора и Роспотребнадзора — по факту их бездействия, было подано в суд 10 декабря прошлого года. 16 декабря исковое заявление было принято к судебному производству.

Инициаторы иска пояснили, что некоторое время назад в "Волгаре" был установлен официальный пост, который курирует государственная организация ФГБУ "Приволжское УГМС". Пост постоянно фиксирует и передает данные о загрязнении атмосферного воздуха в надзорные органы.

По словам истцов, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны сами, по каждому превышению заводить дело и устанавливать виновника загрязнений. По факту же надзорные органы на жалобы местных жителей якобы отвечали отписками, что установить виновника не представляется возможным. Убедившись, что помощи ждать больше неоткуда, жители направились в суд.

10 января состоялось предварительное судебное заседание. Активисты "Волгаря" настроены решительно и при необходимости планируют дойти до Европейского суда по правам человека.