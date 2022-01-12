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Экология Общество

Жители "Волгаря" в Самаре подали в суд на надзорные органы из-за грязного воздуха

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инициативная группа жителей самарского микрорайона "Волгарь" подала иск в суд на бездействие надзорных органов по ситуации с вредными выбросами в атмосферу. Об этом сообщает экологическое движение "Экошок" в паблике "ВКонтакте" в среду, 12 января.

Фото: скриншот с видео

Административное исковое заявление в отношении Росприроднадзора и Роспотребнадзора — по факту их бездействия, было подано в суд 10 декабря прошлого года. 16 декабря исковое заявление было принято к судебному производству.

Инициаторы иска пояснили, что некоторое время назад в "Волгаре" был установлен официальный пост, который курирует государственная организация ФГБУ "Приволжское УГМС". Пост постоянно фиксирует и передает данные о загрязнении атмосферного воздуха в надзорные органы.

По словам истцов, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны сами, по каждому превышению заводить дело и устанавливать виновника загрязнений. По факту же надзорные органы на жалобы местных жителей якобы отвечали отписками, что установить виновника не представляется возможным. Убедившись, что помощи ждать больше неоткуда, жители направились в суд.

10 января состоялось предварительное судебное заседание. Активисты "Волгаря" настроены решительно и при необходимости планируют дойти до Европейского суда по правам человека.

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