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Новый законопроект об использовании навоза позволит снизить издержки производства на единицу конечной продукции

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Госдуму внесен законопроект об использовании навоза в качестве органического удобрения. Он позволит реализовать принципы замкнутой экономики на предприятиях АПК. Для переработки годового количества навоза, образуемым российским АПК, потребуется 450 млрд рублей. Использование навоза в качестве сырья позволит снизить издержки производства на единицу конечной продукции, — считает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В России появляется новый рынок органических удобрений. Законопроект предоставит возможность бизнесу разграничить отходы и продукцию и избавит от финансовых рисков, связанных с нарушением природоохранного законодательства. Новое регулирование повысит ресурсный потенциал предприятий сельского хозяйства: АПК получит дополнительный вид экономической деятельности, свободной от дополнительных непроизводственных расходов, а животноводство избавится от необходимости внесения платы за отходы, либо существенно уменьшит ее.

Так, например, если взять небольшое предприятие по разведению КРС (20 голов), просчитать количество навоза в день (разд.5 РД-АПК 1.10.15.02-17), в год (40кг*20 голов = 800кг; 800*365=292 000 кг или 292 тонны отходов). Зная ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов (за 3 класс опасности — 1327*1,08 руб./тонна в пересчете на ставку платы за 2020 г.; за 4 класс опасности 663,2*1,08 руб./тонна на ставку платы за 2020 г.), получаем что за год предприятию с 20 коровами нужно заплатить только за НВОС: 3 класс опасности — 418 482 рубля, или за 4 класс опасности — 209 146 рублей. В данный расчет не включены расходы на транспортировку, на услуги полигона. Кроме всего, для некоторых регионов найти полигон с соответствующей лицензией бывает невозможно. Введение в эксплуатацию объектов размещения отходов имеет массу сложностей, характеризуется высокой стоимостью. Размещение навоза в лагунах на срок более 11 мес. судами может трактоваться как размещение отходов.

Сегодня вопросы экологической безопасности и соблюдения требований в области охраны окружающей среды касаются всех сфер и отраслей экономики. Бизнес должен отвечать на экологические вызовы, и сельское хозяйство здесь не исключение.

Сельскохозяйственные предприятия являются одними из загрязнителей окружающей среды. Ежегодный объем образования навоза и помета составляет более 300 млн т, при этом до 40% навоза и помета не используется и хранится на прифермских площадках. С 1990 года внесение органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях по стране сократилось в 5,5 раза — с 389,5 млн т. до 70,5 в 2020-м. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными видами техники по данным Росстата составляет всего 38% от уровня 2004 года. При этом объем производства продукции животноводства по итогам 2020 года увеличился на 3,3% и продолжает расти.

В условиях высокой конкуренции животноводческие предприятия ищут новые способы снижения себестоимости конечной продукции, в том числе за счет оптимизации расходов на природоохранные мероприятия (утилизацию и переработку отходов). Изменить ситуацию может прозрачное регулирование отрасли, которое предоставит возможность сельхозпроизводителям использовать навоз и помет в качестве органического удобрения. Удельные капитальные затраты на 1 т навоза/помета в сутки (в расчет взята стоимость технологии переработки навоза в гранулированные органические удобрения + локальные очистные сооружения для жидкой фракции) составляет от 0,5 до 1 млн руб./т в сутки. Таким образом, расчетная стоимость переработки 300 млн тонн навоза (количества, образуемого Российским АПК в год) в гранулированные удобрения потребует 400-450 млрд руб. инвестиций, в том числе на переработку твердой и обезвоживание жидкой фракций.

К примеру, из 20 млн т помета можно произвести до 10 млн т /год гранулированных органических удобрений и из 300 млн т навоза — до 60 млн ят в год гранулированных органоминеральных удобрений. Исходя из рекомендуемых дозировок, производимого количества удобрений хватит для удобрения 140 млн га с/х угодий. Общая площадь посевных угодий в 2020 г. в РФ составляет 80 млн га. Производство органических удобрений позволит не только полностью заместить использование минеральных удобрений на с/х угодьях РФ, но и повысить экспортный потенциал органических удобрений. Стоимость такой "органики" на зарубежных рынках составляет от 150$/т. По оценкам ФАО ООН, этот рынок ежегодно растет на 5–10%, и по прогнозам к 2025 г. достигнет 20– 25 млн т.

Вопрос экологии и устойчивого развития агросектора требует особого внимания и по ряду других причин. С 2023 года ЕС вводит углеродный налог на импортную продукцию с высоким "углеродным следом". Налог затронет около 40 процентов российского экспорта. Наибольший вред окружающей среде наносит добыча фосфоритов для фосфорных удобрений. По данным Sandbag, российские производители удобрений к 2035 году заплатят больше €500 млн углеродного налога — по этому показателю они на втором месте после металлургов. Для сельского хозяйства ЕС разработал стратегию развития "От фермы до вилки" (from farm to fork), которая должна привести к созданию более устойчивой и прозрачной продовольственной системы. Стратегия предполагает к 2030 году значительное сокращение использования пестицидов, удобрений, противомикробных и прочих химических препаратов в отрасли сельского хозяйства ЕС.

Исследование потенциала рынка органических удобрений в России показывает дальнейший рост сектора. Развитию рынка способствует дефицит "органики" и ускоренное истощение почв в Китае, Вьетнаме, странах ЮВА и Индии также. Стимулирует отрасль и активное формирование в России и мире (140 млрд $ в мире, более 12 млрд руб. — в России к концу 2021) рынка органических продуктов питания, для производства которых агробизнес должен будет отказываться от применения большинства минеральных удобрений и расширять использование удобрений из "органики".

Являясь ключевым кредитором агропромышленного комплекса, Россельхозбанк поддерживает проекты, направленные на реализацию экологических мероприятий в отрасли АПК, в том числе проекты по продвижению и развитию органического сельского хозяйства.

Гид потребителя

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