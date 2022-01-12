Скончался самарский журналист Юрий Сахаров

В среду, 12 января, на 77 году жизни скончался самарский журналист Юрий Петрович Сахаров. С конца декабря он находился в ковидгоспитале.
Юрий Сахаров родился в 1945 году. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности "вычислительная техника", защитил кандидатскую диссертацию.
В разные годы работал в ряде самарских СМИ: ГТРК "Самара", журнале "Эксперт Волга", "Самарской газете", РИА "Самара" и др. С 2019 г. был внештатным корреспондентом портала "Волга Ньюс".
Редакция выражает соболезнования родным и близким Юрия Петровича.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.