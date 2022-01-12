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Президент поддержал инициативы "Единой России" по социальной газификации

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ 12 января поддержал предложения по реализации программы социальной газификации, которые озвучил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В первую очередь — чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.

"Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти", — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, поставленная президентом задача — подключить до конца года всех желающих — является приоритетной для партии.

"Для ее решения "Единая Россия" задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии", — сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что "Единая Россия", правительство и "Газпром" стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас в среднем по стране она составляет 94 тыс. рублей.

По инициативе партии и при поддержке правительства ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.

"В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения", — сообщил секретарь генсовета партии.

Он также отметил, что "Единая Россия" поможет правительству реализовать программу обеспечения всех жителей регионов надежными и экологически чистыми источниками энергии. Сейчас сетевой газ есть не во всех субъектах РФ, поэтому там необходимо использование альтернативных источников — например, чистых угольных технологий, сжиженного газа или электрификация котельных.

Помимо этого, Андрей Турчак обратился к президенту с предложением установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. Порядок их работы до сих пор не определен.

"Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Требуется системное решение. С Алексеем Миллером, с "Газпромом" такой подход согласован", — отметил Андрей Турчак.

Президент одобрил инициативы "Единой России" и поручил Правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы социальной газификации.

"Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан", — сказал Владимир Путин.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак добавил, что наиболее активно социальная газификация проходит в Томской, Московской и Новосибирской областях, Чечне и НАО. Законы, обеспечивающие бесплатное доведение газа до домовладений, Правительство разработало вместе с "Единой Россией", напомнил он.

"Был создан Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает "Единая Россия". Вчера на штабе с Андреем Турчаком особое внимание было уделено сохранению высоких темпов работ и выполнению поставленных задач по газификации до конца 2022 года", — добавил Александр Новак.

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