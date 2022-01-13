Самарский зоопарк получил лицензию

Росслельхознадзор выдал лицензию ГБУ "Самарский зоопарк", сообщается на сайте зоопарка.

Документ, выданный 10 января, предоставляет разрешение на содержание и использование животных в зоопарках. Лицензия бессрочна.

Напомним, самарский зоопарк мог остаться без лицензии из-за нехватки места для своих питомцев. Часть его вольеров не соответствуют новым требованиям, а на имеющейся территории зоопарка (0,58 га) постройка новых или модернизация старых вольеров для приведения их в соответствие с нормативами невозможна.

Ранее министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш заявляла о строительстве нового зоопарка на площадке в 18 га, которое должно начаться в 2022 году. Глава ведомства уточнила, что строительство будет проходить с привлечением частных инвестиций.