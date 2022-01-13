Самарская область перевыполнила план по вводу жилья

Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел со специалистами регионального минстроя и министерства управления финансами 12 января первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

На совещании подвели итоги работы строительной отрасли в прошедшем году и наметили планы на начавшийся 2022 год.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году плановое значение показателя по вводу жилья составляло 1,7 млн квадратных метров. Фактически по данным на 31 декабря 2021 года введено 1,794 млн кв. м, таким образом, плановое задание выполнено на 106%.

"Благодарю министерство за высокий результат прошлого года. Со всеми поставленными задачами вы справились. На ближайшие два года у нас не менее масштабные и амбициозные планы. Важно нарастить этот темп, и тогда большинство задач мы сможем завершить не только в срок, но и досрочно. На такую работу нацеливает нас губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров", — отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

На 2022 г. плановое задание по жилью установлено на уровне 1,867 млн кв. метров. Правительство региона находится в постоянном диалоге с застройщиками, своевременно отслеживает проблемы и риски в отрасли. В настоящее время уже разработан помесячный график ввода в эксплуатацию многоквартирных домов на 2022 год. По-прежнему получить актуальную информацию о новых проектах, изменениях в законодательстве, а также сообщить о проблемах девелоперы смогут в ходе региональных совещаний в режиме штаба по вводу жилья, которые регулярно проводит первый вице-губернатор.

В минувшем году многое сделано для решения проблем дольщиков. Министерство строительства планировало исключить из реестра проблемных объектов 9 многоквартирных домов, восстановить права 676 человек. Фактически по итогам года исключено из реестра 14 объектов, права 1006 пострадавших участников долевого строительства были восстановлены. Это намного выше плановых показателей.

Активно велась работа с ППК "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства". Были получены решение наблюдательного совета Фонда о финансировании мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан по 15 проблемным объектам Самарской области, в которые вошли объекты недобросовестных застройщиков ООО "СК "На Московском", ООО "Строй-Ком", ООО "Мадеф", ЗАО ПФСК "Эл-Гранд", Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства, ООО "Зеленый квартал" и других.

Кроме того, также велась работа по недопущению роста числа обманутых дольщиков по 16 объектам, расположенным на территории Самарской области и находящимся в зоне риска попадания в реестр проблемных. Из таких объектов 9 были завершены строительством, 5 объектов находятся в завершающей стадии строительства и планируются к вводу в феврале текущего года, 2 объекта будут завершены строительством до конца 2022 года.

На совещании также подробно обсудили ход завершения строительства оставшихся проблемных объектов. В этом году планируется завершить строительством и ввести в эксплуатацию силами Самарского регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства объекты недобросовестных застройщиков ООО СК "На Московском" (первая очередь, г. Самара), ООО "Сентябрь-два", ООО "АвтоХолдингСервис" (г. Тольятти), ООО "ИК "Недвижимость" (Ставропольский район), а также силами привлеченных инвесторов объекты недобросовестных застройщиков ООО "Регламент" и ООО "СтройТрест", расположенные в г. Самара.

Всего министерство берет на себя обязательство исключить из реестра проблемных в 2022 году не менее 11 многоквартирных домов. За первые дни начавшего года уже с четырех объектов снят статус проблемных.

Одно из направлений решения вопроса пострадавших дольщиков — предоставление квартир вне проблемных объектов в рамках реализации новыми застройщиками-инвесторами инвестиционных проектов с предоставлением им компенсационных площадок. Такой вариант Правительство предлагает гражданам в случае, если завершение строительства проблемных объектов невозможно или нецелесообразно. В Самаре в настоящее время объявлен конкурс на заключение с новым застройщиком-инвестором соглашения о реализации инвестиционного проекта с предоставлением компенсационной площадки улице Вольской, 40. Жилье в рамках реализации данного проекта смогут получить включенные в региональный реестр пострадавших дольщики недобросовестных застройщиков КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой".

С опережением в области идет реализация программа по переселению граждан из аварийного жилья. Планируемое число жителей, которые должны были нарастающим итогом до конца 2021 года получить новое жилье взамен аварийного, составляло по 4 770 человек. Фактически удалось улучшить жилищные условия 5 520 граждан. Установленные на 2021 год показатели программы были перевыполнены на 16%.

В 2021 году для расселения были приобретены квартиры общей площадью 45,9 тысячи квадратных метров, в 2022 году необходимо приобрести для решения этой задачи 81 тысячу квадратных метров жилья, то есть почти в два раза больше.

Участники совещания обсудили, как будет выполняться этот план в текущих условиях, когда рынок жилья растет. Председатель областного Правительства поручил рассмотреть вариант досрочного завершения контрактации не только на объекты 2022, но и 2023 года.

Кроме того, председатель правительства поручил активнее работать с застройщиками.

"Мы вместе работаем на территории, и должны совместно решать вопросы по обеспечению льготных категорий граждан социальным жильем. Застройщики при проектировании и строительстве объектов должны резервировать от 8 до 10% жилья эконом-класса специально под переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот по госпрограммам. В свою очередь, исполнительная власть гарантирует, что выкупит это жилье", — подчеркнул Виктор Кудряшов.