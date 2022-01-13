Введен в эксплуатацию долгострой "Монтэка" на ул. Ставропольской

Введена проблемная высотка на ул. Ставропольской в Самаре, сообщает министерство строительства Самарской области.

ЖК "Ставропольская" на ул. Ставропольской, 53а начинало строить ООО "Монтэк", пообещав закончить работы в 2007 году. Компания вскоре обанкротилась, дольщиков признали обманутыми.

В 2015 г. конкурс на завершение этого объекта выиграло ООО "Прогресс-Н". Компания обязалась предоставить 15 квартир площадью 652,4 кв. метра.