В Самарской области сняли ограничение на движение большегрузов на трассе Р-229

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В пятницу, 14 января, в 6:05 отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 0 по 61 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" в Самарской области.