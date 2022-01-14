"Крылья Советов" ведут переговоры с Никитой Черновым о продлении контракта

"Крылья Советов" продолжают вести переговоры о продлении контракта с защитником Никитой Черновым, пишет "Чемпионат.com" со ссылкой на спортивного директора "Крыльев Советов" Сергея Корниленко.

"В конце первой части чемпионата мы сделали предложение Никите Чернову о продлении сотрудничества. На данный момент окончательного решения нет. Надеюсь, что скоро выйдем на финишную прямую и продлим контракт с Никитой", — сказал Корниленко.

Чернов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний защитник провел за "Крылья Советов" 14 матчей, в которых забил один гол.