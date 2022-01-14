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Самарский облсуд отменил постановление об отказе Реналю Мязитову в УДО

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 января, апелляционная инстанция Самарского облсуда отменила постановление Куйбышевского райсуда об отказе в УДО Реналю Мязитову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 17 ноября 2020 г. Самарский районный суд признал Мязитова виновным в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Ему назначили шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Оспорить приговор в областном суде не удалось.

Из назначенного срока Мязитов уже отбыл в следственном изоляторе два года и 10 месяцев (с октября 2018 года). Еще в 2020 г. у него появилось право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

25 октября Куйбышевский районный суд отказал в УДО. Мязитов и его адвокат подали жалобы на это решение. Облсуд отменил постановление районного суда и направил ходатайство об УДО на новое рассмотрение.

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