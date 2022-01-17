На волжском льду под Тольятти от сердечного приступа умер рыбак

В понедельник, 17 января, в Ставропольском районе погиб 47-летний рыбак. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Мужчина скончался от сердечного приступа на волжском льду, в 700 м от берега.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Тольятти в 10:20 на аэроглиссере доставили тело погибшего на берег.

Спасители призывают жителей региона бережно относиться к своему здоровью.

"После обильных снегопадов на поверхности льда образовались снежные заносы, преодоление которых требует дополнительной нагрузки на сердце. Будьте осторожны, берегите свою жизнь!" — советуют сотрудники ПСС Самарской области.